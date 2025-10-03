COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Estados Unidos

Elon Musk rompió un récord histórico: ya suma $500.000 millones en patrimonio y apunta a convertirse en el primer billonario del mundo

De acuerdo con el rastreador de multimillonarios en tiempo real de Forbes, el empresario alcanzó esta cifra la mañana del jueves 02 de octubre del 2025.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Elon Musk rompió un récord histórico: ya suma $500.000 millones en patrimonio y apunta a convertirse en el primer billonario del mundo.
Forbes confirmó en tiempo real el ascenso de Elon Musk hasta los $500.000 millones, un récord sin precedentes. Foto: X @elonmusk.
Elon Musk rompió un récord histórico: ya suma $500.000 millones en patrimonio y apunta a convertirse en el primer billonario del mundo.
Forbes confirmó en tiempo real el ascenso de Elon Musk hasta los $500.000 millones, un récord sin precedentes. Foto: X @elonmusk.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El magnate Elon Musk alcanzó un nuevo hito financiero en su carrera y en la historia económica mundial. El fundador de Tesla y SpaceX se convirtió en la primera persona en registrar un patrimonio de $500.000 millones de dólares.

De acuerdo con el rastreador de multimillonarios en tiempo real de Forbes, el empresario alcanzó esta cifra la mañana del jueves 02 de octubre del 2025. Este logro coloca a Musk $150.000 millones por delante de su competidor Larry Ellison, y lo acerca a su meta de convertirse en el primer billonario.

Tesla impulsa la riqueza de Elon Musk

El ascenso hacia los $500.000 millones de dólares ha estado impulsado principalmente por los resultados de Tesla. El mismo día del récord, las acciones de la compañía subieron un 4%, sumando $9.3 mil millones a la fortuna del magnate.

Tras un inicio de año complejo, el valor de mercado de Tesla retomó fuerza gracias a la confianza renovada de los inversores. La presidenta del consejo de administración, Robyn Denholm, aseguró que Elon Musk volvió a liderar la compañía después de meses de ausencia.

Desafíos y presiones en Tesla

A pesar de este avance, Tesla enfrenta retos significativos. La caída en las ventas de automóviles y las presiones sobre los márgenes dañaron sus acciones, que terminaron entre las de peor desempeño de las “Siete Magníficas” tecnológicas.

Además, parte de los activos de Elon Musk no se reflejan en el cálculo actual. Su paquete de opciones de 2018, valorado en $133 mil millones, fue invalidado en enero de 2024, aunque el empresario apeló ante la Corte Suprema de Delaware.

SpaceX, xAI y nuevas fuentes de riqueza

La fortuna de Elon Musk no depende solo de Tesla. Su compañía de cohetes SpaceX, fundada en 2002, alcanzó un valor estimado de $400 mil millones. Musk controla el 42%, equivalente a $168 mil millones de dólares.

En 2023, Musk fundó xAI, empresa de inteligencia artificial que luego se fusionó con la red social X. Esta unión elevó el valor combinado a $113 mil millones, con la participación de Musk en $60 mil millones.

La ruta hacia el billón de dólares

En apenas cinco años, Elon Musk multiplicó su riqueza como nunca antes en la historia. En marzo de 2020 tenía $24.6 mil millones y para 2021 ya lideraba la lista de los más ricos.

Por su parte, en 2024, alcanzó los $400 mil millones, y ahora superó la barrera de los $500 mil millones. Si mantiene este ritmo, podría convertirse en el primer billonario del mundo antes de marzo de 2033.

“No se trata solo de dinero”

El propio Elon Musk aseguró que sus metas no giran únicamente en torno a las cifras. “No se trata de ‘compensación’, sino de tener suficiente influencia sobre Tesla para garantizar la seguridad si construimos millones de robots”, expresó.

Con estas declaraciones, el magnate deja claro que su interés va más allá del patrimonio. Su visión está ligada al control estratégico de sus compañías frente a la presión de inversores externos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elon Musk rompió un récord histórico: ya suma $500.000 millones en patrimonio y apunta a convertirse en el primer billonario del mundo

Petro llama a huelga mundial en respaldo a Palestina y critica plan de paz de Donald Trump

Gobierno de Daniel Noboa invierte USD 353 millones en bonos sociales en 2025

John Reimberg, Ministro del Interior, advierte con detener a financistas de violencia en protestas

Noboa pasa a disponibilidad a tres altos mandos militares en medio del paro nacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elon Musk rompió un récord histórico: ya suma $500.000 millones en patrimonio y apunta a convertirse en el primer billonario del mundo

Petro llama a huelga mundial en respaldo a Palestina y critica plan de paz de Donald Trump

Gobierno de Daniel Noboa invierte USD 353 millones en bonos sociales en 2025

John Reimberg, Ministro del Interior, advierte con detener a financistas de violencia en protestas

Noboa pasa a disponibilidad a tres altos mandos militares en medio del paro nacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Petro llama a huelga mundial en respaldo a Palestina y critica plan de paz de Donald Trump

Gobierno de Daniel Noboa invierte USD 353 millones en bonos sociales en 2025

John Reimberg, Ministro del Interior, advierte con detener a financistas de violencia en protestas

Noboa pasa a disponibilidad a tres altos mandos militares en medio del paro nacional

Directiva y jugadores de Emelec cruzan comunicados por sueldos impagos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO