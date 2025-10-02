COMUNIDAD POR USD 1
Hace 3 meses
Elefante embiste canoa con turistas en safari en Botswana: una mujer sobrevivió al ataque

Un elefante embistió violentamente a una canoa con turistas en Botswana, sumergiendo a una mujer bajo el agua por varios segundos antes de que lograra salvarse.
2 minutos de lectura
Un incidente de alto riesgo ocurrió durante un safari en Botswana, cuando un elefante adulto embistió una canoa con turistas extranjeros y mantuvo a una mujer sumergida bajo el agua por algunos segundos. El hecho, registrado en video y viralizado en redes sociales, ha generado preocupación sobre los protocolos de seguridad en recorridos de vida silvestre en África.

El ataque del elefante

El grupo de turistas, originarios de Estados Unidos y Reino Unido, recorría los canales de un humedal africano en varias canoas, bajo la guía de responsables del safari. Al acercarse a un área donde se encontraban el elefante y sus crías, el animal se sintió amenazado e inició una persecución contra los visitantes.

Pese a los esfuerzos de los guías por alejar al grupo, el elefante alcanzó la última canoa de la flotilla e impactó contra ella, lanzando a una mujer al agua. En las imágenes se observa cómo el animal utiliza su trompa para mantenerla bajo el agua.

Una víctima ilesa y pánico en el recorrido

La mujer, que permaneció sumergida durante varios segundos, logró finalmente salir por sus propios medios. Sufrió golpes leves, pero fue reportada en buen estado de salud.

El ataque destrozó la canoa en la que viajaba junto a un acompañante, además de dañar cámaras y teléfonos de los turistas. En el video se escuchan los gritos de pánico de los visitantes y guías, quienes temieron por sus vidas al presenciar la escena.

Revisión de protocolos de seguridad

Las autoridades locales y los organizadores del safari confirmaron que investigan lo ocurrido y evaluarán medidas adicionales de seguridad para prevenir nuevos incidentes.

El caso ha reabierto el debate sobre los riesgos de la interacción humana con animales salvajes en recorridos turísticos, especialmente en zonas donde los elefantes pueden reaccionar con agresividad al sentirse invadidos o amenazados.

