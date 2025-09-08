Asesinato de refugiada, en Carolina del Norte, conmociona a Estados Unidos. Donald Trump se pronunció

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, condenó el asesinato de Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana, apuñalada en un tren en Charlotte, Carolina del Norte. El crimen quedó captado por cámaras de seguridad. El ataque, perpetrado presuntamente por Decarlos Brown Jr., de 34 años, ha generado conmoción en el país. Este hecho ha reavivado el debate sobre la violencia y la seguridad pública.

Zarutska, quien huyó de la guerra en Ucrania y buscaba refugio en Estados Unidos, resultó atacada mientras estaba sentada en un tren. Las imágenes de seguridad muestran al sospechoso, identificado como un criminal reincidente, levantándose y apuñalandola sin aparente provocación. “Hay gente malvada y tenemos que confrontarla. Solo envío mi amor y esperanza a la familia de la joven que fue apuñalada”, expresó Trump.

Donald Trump se refirió al sospechoso

“Es horrible, no es fácil de ver”, añadió. El presidente también vinculó el crimen con otros actos de violencia recientes, como el tiroteo en una escuela católica en Minneapolis. Allí dos niños murieron y más de una docena resultaron heridos. “Vamos a llegar al fondo de esto. Cuando tienes asesinatos horribles, tienes que tomar acciones horribles”, afirmó Trump. Él destacó su compromiso para combatir la “violencia sin sentido” en el país.

El sospechoso, Decarlos Brown Jr., fue detenido por las autoridades, que investigan los motivos del ataque. La policía de Charlotte no ha revelado detalles adicionales sobre el caso. Sin embargo, el historial delictivo del presunto agresor ha intensificado las discusiones sobre la reincidencia criminal y las políticas de seguridad. Zarutska, cuya edad no fue especificada, se había establecido en Carolina del Norte tras escapar del conflicto en Ucrania.

Mayor protección para los inmigrantes

Ella formaba parte de miles de refugiados que han llegado a Estados Unidos desde el inicio de la guerra en 2022. El crimen ha generado indignación en la comunidad local y en las redes sociales, donde el video del ataque se ha difundido ampliamente. Organizaciones de apoyo a refugiados han pedido mayor protección para los inmigrantes. Las autoridades locales han reforzado la seguridad en el transporte público.

Este incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia en espacios públicos en Estados Unidos, con un aumento de crímenes violentos reportados en varias ciudades. La investigación sigue en curso para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las medidas necesarias para prevenir futuros incidentes.