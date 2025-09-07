COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Estados Unidos

Trump apunta segunda fase de sanciones contra Rusia, tras brutal ataque aéreo a Ucrania

Estados Unidos está abierto a aplicar nuevas sanciones dirigidas en particular a países que compren petróleo ruso.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Foto /Europa Press: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo)
Foto /Europa Press: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo)
Foto /Europa Press: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo)

Carlos Sánchez

Redacción ED.

Carlos Sánchez

Redacción ED.

Nació en Jipijapa - Manabí, en 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una trayector... Ver más

[email protected]

El presidente Donald Trump anunció su disposición a imponer nuevas sanciones económicas contra Rusia. Desde la Casa Blanca, Trump respondió afirmativamente a preguntas sobre una segunda fase de sanciones por la ofensiva militar en Ucrania.

El anuncio busca presionar a Moscú para negociar un cese al fuego, según declaraciones a la prensa. La medida responde a la intensificación del conflicto en Ucrania durante 2025.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que Estados Unidos planea sanciones dirigidas a países que compren petróleo ruso. En una entrevista con NBC, Bessent explicó que las sanciones buscan colapsar la economía rusa y forzar negociaciones de paz.

Una estrategia de presión económica a Rusia

Bessent subrayó que la carrera actual es entre la resistencia del Ejército ucraniano y la capacidad de la economía rusa para sostenerse. Las sanciones apuntarían a reducir los ingresos por petróleo, que representan un tercio del presupuesto ruso. EE.UU. busca coordinar con la Unión Europea para implementar medidas efectivas contra Rusia. En agosto, India enfrentó aranceles por continuar comprando crudo ruso.

La Casa Blanca considera que sanciones más duras podrían forzar a Putin a negociar un cese al fuego en Ucrania, según Bessent. Estados Unidos ha mantenido sanciones previas impuestas por la administración Biden desde 2022, tras la invasión rusa. La estrategia incluye aranceles secundarios para presionar a países aliados de Rusia, como China e India. Trump insiste en que la paz es la prioridad, según su declaración dominical.

Este domingo 7 de septiembre, Trump reiteró su compromiso de usar la presión económica para debilitar la capacidad bélica de Rusia en el conflicto. La Unión Europea aún no ha confirmado su apoyo total a las nuevas sanciones propuestas por EE.UU.

Colaboración internacional en la mira

La economía rusa, aunque bajo presión, ha resistido sanciones previas gracias a socios como China e India. Trump busca cerrar estas brechas con aranceles secundarios que afecten el comercio de petróleo ruso globalmente.

En agosto, EE.UU. sancionó a India con un arancel del 50 por ciento, afectando su comercio con Rusia. Bessent señaló que la economía rusa podría colapsar si se restringen sus exportaciones de petróleo.

La Casa Blanca espera que estas medidas fuercen a Putin a negociar antes de finales de 2025. 

Trump y Bessent enfatizaron que la colaboración con la Unión Europea es esencial para que las sanciones sean efectivas contra Rusia. La economía rusa depende en gran medida de los ingresos por petróleo. Las nuevas sanciones podrían incluir restricciones bancarias y medidas contra el sector energético ruso. Ucrania espera que estas acciones reduzcan la capacidad militar de Moscú.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Beccacece confirma que la selección de Ecuador buscará vencer a Argentina en Guayaquil

La UNE ratifica movilización para el 11 de septiembre y la Conaie mantiene su oposición al extractivismo

Balacera en Los Esteros deja tres muertos y tres heridos en Manta

Chicho Trujillo revela que padece cáncer y comparte un mensaje de fortaleza

Repotenciarán la laguna de oxidación para reducir costos de la nueva PTAR

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Beccacece confirma que la selección de Ecuador buscará vencer a Argentina en Guayaquil

La UNE ratifica movilización para el 11 de septiembre y la Conaie mantiene su oposición al extractivismo

Balacera en Los Esteros deja tres muertos y tres heridos en Manta

Chicho Trujillo revela que padece cáncer y comparte un mensaje de fortaleza

Repotenciarán la laguna de oxidación para reducir costos de la nueva PTAR

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Beccacece confirma que la selección de Ecuador buscará vencer a Argentina en Guayaquil

La UNE ratifica movilización para el 11 de septiembre y la Conaie mantiene su oposición al extractivismo

Balacera en Los Esteros deja tres muertos y tres heridos en Manta

Chicho Trujillo revela que padece cáncer y comparte un mensaje de fortaleza

Repotenciarán la laguna de oxidación para reducir costos de la nueva PTAR

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO