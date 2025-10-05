Donald Trump anuncia pelea de UFC en la Casa Blanca para junio de 2026 coincidiendo con su cumpleaños

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 5 de octubre de 2025 que la Casa Blanca acogerá una “gran pelea” de la UFC (Ultimate Fighting Championship) el 14 de junio de 2026. El anuncio se produjo durante una visita a la Estación Naval de Norfolk, Virginia. En esta visita, el mandatario rendía homenaje a la Armada de EE.UU. en su 250 aniversario. El presidente se mostró emocionado al revelar la fecha del evento. Indicó: “El 14 de junio del año que viene tendremos una gran pelea de la UFC en la Casa Blanca… en sus terrenos”.

Adelanto de la fecha original

El anuncio del presidente Trump modifica la fecha previamente confirmada en agosto pasado por el director ejecutivo de la UFC, Dana White. Originalmente, White había declarado en una entrevista con CBS que el evento se llevaría a cabo el 4 de julio de 2026. El objetivo era conmemorar el 250º aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

La nueva fecha, el 14 de junio de 2026, tiene una relevancia personal, ya que coincide con el cumpleaños del mandatario estadounidense. El propio Trump había insinuado en julio pasado su intención de celebrar una velada de artes marciales mixtas en la residencia presidencial. Esto sería durante el Día de la Independencia. Sin embargo, la UFC no había emitido una confirmación oficial al respecto en ese momento.

El director ejecutivo de la UFC, Dana White, mencionó en agosto que el presidente Trump había designado a su hija, Ivanka Trump, para colaborar en la planeación y organización del evento, lo que subraya el alto nivel de participación del Ejecutivo en la logística.

Vínculo entre Trump y la UFC

La relación entre el presidente Trump y Dana White se ha mantenido estrecha desde la campaña presidencial del republicano. White ha aparecido en diversos eventos junto al mandatario. Además, el presidente republicano ha asistido como espectador a veladas de la UFC. Una de estas veladas fue en Nueva Jersey en junio pasado.

La decisión de celebrar un evento de esta magnitud en la Casa Blanca sigue a otros eventos de gran visibilidad organizados por la administración. El 14 de junio pasado, Washington fue sede de un gran desfile militar para conmemorar el 250 aniversario de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Dicho desfile coincidió con el cumpleaños número 79 del presidente.

El contexto de los anuncios deportivos y militares no ha estado exento de controversia. El desfile militar de junio pasado generó una serie de manifestaciones a nivel nacional bautizadas como ‘No King’, las cuales reflejaban el descontento de parte de la opinión pública por las políticas migratorias del gobierno, incluyendo las redadas contra migrantes. La celebración de un evento deportivo de alto perfil en la Casa Blanca en una fecha simbólica continuará poniendo de relieve el vínculo entre el deporte, la política y la cultura en la nación.