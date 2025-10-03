Condenan a cinco años de cárcel a mujer que intentó ahogar a niña, en Texas

La Justicia de Estados Unidos condenó este viernes a cinco años de prisión a Elizabeth Wolf, de 43 años. En mayo de 2024 intentó ahogar a una niña de tres años de origen palestino en una piscina de Euless, Texas. Este acto fue un ataque con motivación política según las autoridades judiciales.

Dictan la sentencia

El juez Andy Porter fue el encargado de dictar sentencia tras la admisión de culpabilidad por parte de Wolf. Ella aceptó los cargos que se le imputaban. El caso se presentó desde el inicio como un ataque con trasfondo político y racial, lo que generó amplio rechazo en Estados Unidos. La condena pone fin a un proceso judicial que comenzó en 2024. Este fue seguido de cerca por organizaciones de derechos civiles.

El incidente ocurrió en un complejo de apartamentos en la ciudad de Euless, Texas. Fue cuando Wolf discutió con la madre de la niña de tres años en las inmediaciones de la piscina comunitaria. Según el reporte de la cadena CBS, tras la disputa, Wolf intentó sumergir a la menor en el agua. La madre también se encontraba en la piscina con otro de sus hijos pequeños.

La rápida intervención de la progenitora evitó una tragedia. La mujer logró sacar a sus dos hijos del agua y alertó de inmediato a los servicios de emergencia. La menor sobrevivió, aunque el hecho dejó un fuerte impacto en la comunidad local y en la opinión pública nacional.

Ataques contra comunidades musulmanas

El intento de homicidio fue enmarcado por las autoridades en un contexto de crecientes ataques contra comunidades musulmanas y palestino-estadounidenses. Este aumento ocurrió tras el inicio de la ofensiva israelí en Gaza después de los atentados del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí. Diversos informes de organismos de derechos humanos señalan que este tipo de incidentes han aumentado en diferentes estados del país.

Uno de los casos más graves ocurrió en Illinois, donde un niño de seis años, también de origen palestino, murió tras ser apuñalado en octubre de 2023. Este crimen, catalogado como delito de odio, generó una ola de condena a nivel nacional.

El propio entonces presidente Joe Biden condenó públicamente el ataque ocurrido en Texas en mayo de 2024. Destacó la necesidad de reforzar medidas de protección para las comunidades en riesgo.

Reacciones institucionales

Organizaciones como el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR) han denunciado un patrón de violencia y hostigamiento hacia personas musulmanas y árabes en Estados Unidos. En relación con la condena a Wolf, representantes del CAIR señalaron que, aunque la sentencia representa un paso judicial importante, aún se requieren políticas más firmes para prevenir estos crímenes.

El Departamento de Justicia ha intensificado en los últimos meses el seguimiento de delitos de odio en todo el país. Según estadísticas oficiales, los ataques motivados por religión u origen étnico han tenido un aumento significativo desde 2023, en particular contra comunidades musulmanas y judías.

En Texas, el caso de Wolf provocó que autoridades locales impulsaran nuevas medidas de concienciación sobre la discriminación religiosa y la protección de menores en espacios públicos. Además, el gobierno estatal ha subrayado que las fuerzas del orden recibirán más capacitación. Esta formación es para identificar y actuar frente a crímenes con motivación de odio.

Ataque a niña de tres años que marcó a la comunidad

La comunidad de Euless continúa procesando el impacto del ataque. Vecinos y líderes comunitarios han expresado su solidaridad con la familia afectada y han solicitado mayores garantías de seguridad en los espacios residenciales.

La condena de cinco años de prisión contra Elizabeth Wolf constituye un precedente en la lucha contra delitos motivados por prejuicios políticos y religiosos en Estados Unidos. El proceso judicial refuerza la atención nacional hacia la violencia contra comunidades minoritarias. También deja en evidencia los desafíos que enfrenta el país en materia de convivencia social.