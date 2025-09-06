Cinco niños fueron rescatados en Pensilvania tras ser encontrados encerrados en condiciones inhumanas

Cinco menores de edad fueron rescatados el pasado 3 de septiembre por la Policía Estatal de Pensilvania, tras ser encontrados encerrados en condiciones deplorables en una vivienda ubicada en Fairbank, condado de Fayette, Estados Unidos. Según el informe oficial, los niños —una niña y cuatro varones de entre 5 y 14 años— vivían en un espacio sin camas, con ventanas tapiadas, paredes sucias con restos fecales y una fuerte infestación de pulgas. Los padres fueron detenidos y enfrentan cargos por poner en peligro la vida y el bienestar de sus hijos.

Rescate en condiciones infrahumanas

El operativo policial se realizó luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre el presunto maltrato infantil dentro de la vivienda. Las autoridades obtuvieron una orden de allanamiento y al ingresar al lugar constataron un escenario crítico: una habitación sin ventilación, bloqueada desde el exterior con tres cerraduras sin manilla, y sin acceso a camas, ropa limpia o alimentos adecuados.

El informe también indica que los menores eran vigilados mediante cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, cuyas imágenes eran monitoreadas desde la habitación de los padres, impidiendo cualquier intento de escape.

Arresto de los padres y hallazgos adicionales

Los padres de los menores, James Russell Kahl y Carly Kahl, fueron arrestados en el lugar y ahora enfrentan cargos formales por negligencia grave y maltrato infantil. Durante la intervención también se encontraron una pistola de electrochoque, una réplica de arma de fuego y sustancias ilícitas, cuyo análisis está en curso.

Los cinco niños fueron trasladados a custodia de servicios sociales del estado para recibir atención médica, psicológica y protección. Las autoridades confirmaron que los menores ya no se encuentran en riesgo.

Otro caso reciente: niños vivían entre 35 animales enjaulados

Este caso se suma a otro incidente ocurrido en agosto de 2025 en Commerce City, Colorado, donde tres menores de edad, de entre tres y diez años, fueron hallados viviendo entre 35 animales enjaulados y en condiciones insalubres.

Durante el operativo, las autoridades encontraron 31 perros —muchos de ellos hembras preñadas y cachorros, además de dos gatos y dos conejillos de indias. Los animales estaban hacinados, rodeados de desechos fecales, mal olor y suciedad acumulada.

Los padres, Demetrio y Araceli Urbina, fueron arrestados por poner en peligro la vida de sus hijos, así como por violaciones a las leyes de protección animal. Los niños fueron rescatados y puestos bajo protección estatal.

Una problemática que continúa en aumento

Organizaciones defensoras de los derechos infantiles han alertado sobre el aumento de casos de negligencia y maltrato infantil en Estados Unidos, especialmente en contextos de pobreza extrema, salud mental no tratada o abuso de sustancias. Los casos como el de Pensilvania y Colorado evidencian fallos en la detección temprana y en el seguimiento a familias en riesgo.

Según cifras del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., más de 600.000 niños fueron víctimas de abuso o negligencia en 2024, y al menos 1.700 murieron como resultado directo de maltrato infantil.

Intervención y seguimiento

Las autoridades en ambos estados han iniciado investigaciones paralelas para determinar el tiempo durante el cual los menores estuvieron expuestos a estas condiciones, así como el nivel de responsabilidad individual de cada progenitor.

En Pensilvania, los servicios de protección infantil han coordinado con psicólogos y trabajadores sociales para ofrecer atención especializada a los cinco niños rescatados. Se espera que el proceso judicial contra James y Carly Kahl avance en las próximas semanas.

En Colorado, los menores rescatados también se encuentran bajo tutela del Estado, y el juicio contra los Urbina ha sido calendarizado para finales de octubre.