Aumentan a 64 los muertos por el derrumbe de una escuela en Indonesia

Las autoridades de Indonesia informaron este lunes 6 de octubre que al menos 64 personas murieron tras el derrumbe de una escuela islámica de cuatro plantas ocurrido el 29 de septiembre en la localidad de Sidoarjo, provincia de Java Oriental. Mientras tanto, los equipos de emergencia prosiguen las tareas de rescate para encontrar a trece personas desaparecidas.

Los trabajos de búsqueda se mantienen activos

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB) confirmó en un comunicado que durante las últimas horas fueron hallados los cuerpos de más de una decena de personas, lo que elevó la cifra total de fallecidos a 64. Según detalló la cadena local Kompas TV, los equipos de rescate han logrado localizar con vida a 104 personas, la mayoría de ellas estudiantes del centro educativo.

Las autoridades han señalado que las labores de búsqueda continúan a pesar de las dificultades ocasionadas por la inestabilidad de los escombros. Treinta equipos de rescate trabajan en turnos de 24 horas con maquinaria pesada y detectores de calor. El objetivo es hallar a los trece desaparecidos que podrían seguir bajo los restos del edificio.

La BNPB advirtió que, conforme avanza el tiempo, las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen, pero las operaciones no cesarán hasta revisar completamente la zona afectada.

Víctimas trasladadas para su identificación

La mayoría de los cuerpos recuperados han sido trasladados al Hospital Bhayangkara, en la misma provincia, donde se lleva a cabo un proceso de identificación mediante análisis forenses y pruebas de ADN. Familiares de los estudiantes han acudido al centro médico en busca de información. Al mismo tiempo, las autoridades coordinan la entrega de los restos a las familias.

“El proceso de identificación avanza de manera ordenada y bajo los protocolos establecidos”, indicó un portavoz de la agencia. Las autoridades locales han habilitado además un centro de información y apoyo psicológico para los familiares de las víctimas.

El derrumbe ocurrió durante labores de construcción

El colapso se produjo el 29 de septiembre, cuando en el internado Al Jozini se realizaban labores de hormigonado en la parte superior del edificio. En ese momento, dentro del centro se encontraban decenas de estudiantes, en su mayoría adolescentes de entre 13 y 18 años, así como varios profesores y personal administrativo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, parte de la estructura no habría soportado el peso del material recién vertido. Sin embargo, las autoridades aún no han emitido un informe técnico definitivo sobre las causas del accidente.

El gobierno provincial de Java Oriental ha ordenado una revisión estructural de todas las instituciones educativas de la región que estén en proceso de ampliación o remodelación. El objetivo es prevenir nuevos incidentes.

Reacciones y apoyo del Gobierno de Indonesia

El presidente indonesio Joko Widodo expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda colaborar en la evaluación de los daños. “Toda la asistencia necesaria será brindada a los sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos”, señaló el mandatario en un mensaje publicado en redes sociales oficiales.

Por su parte, la Cruz Roja de Indonesia (PMI) participa activamente en las tareas de atención médica y logística. Están distribuyendo alimentos, ropa y agua potable entre los afectados. Un centenar de voluntarios se han sumado a los esfuerzos humanitarios en Sidoarjo.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación ha anunciado que a los alumnos sobrevivientes se los reubicará temporalmente en escuelas cercanas. Esto con el fin de garantizada su seguridad.

Una tragedia que reabre el debate sobre la infraestructura escolar en Indonesia

El colapso de la escuela Al Jozini ha generado preocupación por las condiciones estructurales de los centros educativos en Indonesia, país propenso a desastres naturales. Además, muchas edificaciones están mal mantenidas. Expertos en ingeniería civil han instado a reforzar los controles de seguridad en la construcción de internados y escuelas privadas, especialmente en zonas rurales.

Según datos de la BNPB, entre 2018 y 2023 se registraron al menos 27 derrumbes parciales o totales de edificaciones escolares en distintas provincias del país. La mayoría de estos incidentes están asociados a deficiencias en los materiales o a sobrecargas durante reformas estructurales.

La tragedia de Sidoarjo se suma a esa lista, dejando una profunda huella en la comunidad educativa y en el sistema de gestión de emergencias de Indonesia.