Así fue el choque de dos aviones en el aeropuerto de Nueva York: una azafata y un pasajero resultaron heridos

La noche del miércoles 1 de octubre, dos aviones de Delta Air Lines, operados por Endeavor Air, protagonizaron una colisión a baja velocidad en el aeropuerto de LaGuardia, Nueva York. El ala de un aparato con destino a Virginia impactó contra la cabina de otro que acababa de llegar desde Charlotte, Carolina del Norte.

Heridos tras el impacto de los aviones

De acuerdo con el testimonio del piloto del vuelo que se dirigía a Roanoke, Virginia, una de las auxiliares de vuelo sufrió una lesión en la rodilla debido al golpe. Además, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey confirmó que un pasajero tuvo que ser trasladado a un hospital local. No precisaron detalles sobre su condición.

En total, viajaban 57 pasajeros en el avión procedente de Carolina del Norte y 28 pasajeros en el vuelo con destino a Virginia. A esto se incluyen cuatro tripulantes en cada aeronave. Tras el incidente, todos fueron evacuados y trasladados en autobuses hacia la terminal, donde se les ofreció alojamiento en hoteles.

Posición de Delta Air Lines

La aerolínea emitió un comunicado en el que destacó que su prioridad es la seguridad de clientes y personal. Aseguró que colaborará con las autoridades en la investigación.

“Trabajaremos con todas las autoridades competentes para revisar lo ocurrido, ya que la seguridad de los clientes y el personal está por encima de todo lo demás”, señaló la compañía. Delta pidió disculpas a los pasajeros afectados por la experiencia. Reiteró su compromiso con la seguridad operacional.

Hasta el momento, no se han precisado las causas exactas de la colisión. El evento está siendo revisado por organismos competentes en materia de aviación civil y transporte.

Investigación en curso

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey se encuentran evaluando los hechos para determinar cómo se produjo el choque entre ambos aviones. Según las primeras informaciones, la maniobra tuvo lugar mientras uno de los vuelos iniciaba el rodaje para despegar.

El hecho de que la colisión haya ocurrido “a escasa velocidad” redujo la posibilidad de un incidente mayor. Aunque la investigación busca establecer si hubo un error humano, fallo de coordinación o problemas técnicos en la pista.

Contexto de seguridad aérea en EE. UU.

Los aeropuertos estadounidenses han registrado en los últimos años varios incidentes en pistas, aunque la mayoría sin consecuencias graves. La FAA ha reforzado los protocolos de supervisión y coordinación entre controladores y tripulaciones para reducir riesgos en zonas de alto tráfico aéreo como LaGuardia, uno de los aeropuertos más transitados de Nueva York.

Este nuevo caso vuelve a poner en la agenda el debate sobre la necesidad de modernizar infraestructuras y reforzar la capacitación de personal en aeropuertos con alto volumen de operaciones diarias.

Pasajeros bajo asistencia tras choque de aviones

Los pasajeros de ambos vuelos fueron reubicados y asistidos por personal de la aerolínea. Delta ofreció compensaciones y alojamiento en hoteles cercanos para los afectados, mientras se reorganizan los itinerarios de viaje.

De acuerdo con medios locales, la normalidad en el aeropuerto se recuperó horas después. Sin embargo, varias operaciones se vieron temporalmente retrasadas por el cierre parcial de la pista donde ocurrió la colisión.