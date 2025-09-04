COMUNIDAD POR USD 1
Manta
Sociedad

Voces que rompen el silencio: 20 mujeres transforman sus vidas tras la violencia y presentan un libro

La Fundación Río Manta presentó 'Testimonios de mujeres que rompieron las cadenas de la violencia y sus vidas cambiaron, un libro que recoge las historias de 20 mujeres que pusieron un alto a la violencia.
2 minutos de lectura
Veinte mujeres encontraron libertad y esperanza con este libro.
Carla Mendoza

Redacción ED.

En un acto cargado de emoción y valentía, la Fundación Río Manta presentó el libro ‘Testimonios de mujeres que rompieron las cadenas de la violencia y sus vidas cambiaron’. La obra reúne las voces de 20 mujeres que decidieron alzar la voz contra la violencia. El evento, organizado por la Unidad Modelo de Atención y Prevención de la Violencia (UMAVI), destacó el poder transformador del acompañamiento y la solidaridad.

Entre las historias, destacó la de Karla, quien tras dos décadas de agresiones físicas y emocionales, hoy comparte su testimonio con una voz firme y una mirada que ya no se oculta. “La violencia fue escalando, y hubo momentos en los que me sentía completamente rota, mi autoestima estaba por el suelo. Pensé en quitarme la vida para dejar de sufrir”, relató Ana María Barreiro Carrillo, otra de las protagonistas, reflejando el dolor que muchas enfrentaron. Sin embargo, con el apoyo de UMAVI y su grupo de acompañamiento, estas mujeres encontraron sanación y libertad.

Historias inspiradoras

Laura, una adulta mayor, conmovió al público al demostrar que nunca es tarde para liberarse y comenzar de nuevo. Cada relato del libro es un acto de resistencia, una semilla de esperanza para quienes aún luchan por romper el silencio. “Cuando una mujer se atreve a contar su historia, no solo se libera ella: abre caminos para muchas más”, se enfatizó en la presentación.

La obra celebra la resiliencia de estas 20 mujeres que, al romper el ciclo de la violencia, no solo recuperaron su libertad, sino también el respeto, la dignidad y los sueños que les fueron negados. Hoy, son protagonistas de sus historias y tejedoras de cambio, inspirando a otras a vivir una vida libre de violencia y plena en derechos humanos. La Fundación Río Manta reafirmó su compromiso de seguir acompañando a las sobrevivientes, demostrando que el cambio es posible.

