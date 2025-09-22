Trabajadores municipales exigen salarios y paralizan otra vez la recolección de basura

Todas las esquinas de la avenida 24 y sus transversales en pleno centro de Manta amanecieron este lunes abarrotadas de fundas de basura. Un escenario caótico provocado por un paro laboral de los obreros municipales encargados de la recolección de desechos.

La acción, anunciada desde la tarde del domingo por el Sindicato de Trabajadores del Municipio de Manta, responde al incumplimiento en el pago de los sueldos de agosto de 2025. Según los trabajadores, es una problemática que persiste desde septiembre de 2023. La eliminación del subsidio al diésel por parte del Gobierno Nacional, que disparó los precios de productos de primera necesidad, ha agravado la situación económica de los obreros, quienes exigen soluciones inmediatas, indicó Roberto Vera, secretario del Sindicato de Obreros.

Sindicato advirtió el plantón de “cacerolas vacías”

En un comunicado oficial, la Directiva del Sindicato expresó su indignación ante la recurrente demora en los pagos. “Un mes de pago no resuelve la situación económica que estamos atravesando. El salario de julio de 2025 no alcanzó para cubrir deudas con casas comerciales, farmacias y tiendas”, señaló el sindicato, destacando que el Municipio ha convertido el incumplimiento salarial en “una costumbre”. Los, obreros amparados por el Código de Trabajo, demandan la cancelación inmediata del sueldo de agosto.

La directiva sindical ha buscado soluciones mediante el diálogo, sosteniendo reuniones con la alcaldesa de Manta, el doctor Pedro Zuloaga y directores municipales los días 5, 17 y 19 de septiembre de 2025. Sin embargo, las gestiones no han dado frutos. “Hemos sido contundentes, pero no hay avances concretos. Los trabajadores no pueden esperar más”, afirmó un representante sindical, respaldado por fotografías que documentan los encuentros con las autoridades.

Ante la falta de respuestas, el sindicato convocó un “Plantón de las Cacerolas Vacías” en la explanada del Municipio, un acto simbólico que refleja las dificultades económicas de los obreros y su exigencia de que la alcaldesa ordene el pago pendiente.

La paralización tuvo un impacto inmediato en Manta

Héctor Bowen, director municipal de Higiene, informó que solo un grupo reducido de obreros, que no se sumó al paro, logró cubrir cuatro de las 15 rutas de recolección matutinas. Estas abarcaron vías principales y zonas comerciales de alto impacto. “Las demás rutas deberán esperar hasta el miércoles, cuando se espera que todos los obreros retomen sus labores”, señaló Bowen.

Según datos municipales, en un día típico se recolectan 180 toneladas de basura por la mañana y 100 por la tarde-noche. Este lunes, sin embargo, solo se recogieron entre 50 y 60 toneladas, apenas el 25% del total, dejando más del 70% de los desechos acumulados en las calles.

Henry Zambrano, morador de la avenida 24 y calle 20, comprende la legitimidad de la protesta, pero le preocupa las consecuencias. “Apoyamos a los trabajadores, pero la basura en las calles es un problema grave. El Municipio debe resolver esto ya”, acotó.