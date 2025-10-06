Raúl Trámpuz fusiona arte y raíces manabitas en su exposición pictórica “Jarrones en el Jardín”

La Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio del Municipio de Manta invita a la comunidad a la IV Exposición “Jarrones en el Jardín”. La exposición corresponde al artista manabita Raúl Trámpuz Rivera. El evento se realiza en coordinación con el Museo Municipal Etnográfico Cancebí.

La muestra se inaugura el 9 de octubre a las 10:00 como parte de las actividades del “Octubre Mes del Arte y la Cultura”. Estará abierta al público de forma gratuita hasta el 22 de octubre, de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00, en la galería del museo.

Esta colección de 14 obras, creada por Trámpuz, refleja su conexión con las raíces montubias y la naturaleza manabita. El artista manifestó que está inspirada en su madre, Carmen Valentina, una campesina amante de las rosas, dalias y chavelitas. “Es un agradecimiento al amor materno y a la madre naturaleza, una fusión de colores que captura la esencia de nuestra campiña”, expresó el artista.

Cada cuadro está elaborado con técnicas de óleo, espátula y pincel y busca despertar la sensibilidad de niños y jóvenes hacia el arte, promoviendo valores como solidaridad y cooperativismo.

Trayectoria del artista Raúl Trámpuz

Trámpuz, nacido en 1959 en el cantón 24 de Mayo, es un destacado poeta, pintor y educador con 40 años de trayectoria. Exrector de las unidades educativas 5 de Junio y Leonardo Da Vinci. También fue docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro y exconcejal de Manta, ha dejado una huella imborrable, incluyendo la autoría de los valores del Escudo de Manta. Su obra, que incluye exposiciones como Esencia Manabita y Raíces y Recuerdos, ha recorrido espacios como el Museo Centro Cultural Manta y el Museo Bahía de Caráquez, celebrando la identidad costera ecuatoriana.

La exposición, presentada en rueda de prensa este lunes 6 de octubre del 2025 en el Museo Cancebí, marca el cierre de un capítulo en la trayectoria de Trámpuz, quien ve en el arte un medio para rescatar la sabiduría campesina y fomentar el pensamiento crítico. “Los manabitas saben todo: practican la honestidad y la cooperación, son verdaderos sabios de la naturaleza”, afirmó. Las obras, cargadas de cromatismo, son un testimonio cultural que conecta generaciones.

Manta celebra esta muestra en un momento especial, coincidiendo con los 96 años de la parroquia Tarqui y el Mes del Arte. El Municipio y el museo invitan a estudiantes y familias a visitar la galería, destacando su acceso gratuito como un incentivo para acercar el arte a todos.