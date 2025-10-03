Municipio abre nuevos frentes de trabajo para la rehabilitación vial en Manta bajo el Plan 70 km

La rehabilitación vial en Manta avanza con nuevos frentes de trabajo en el marco del Plan Vial de 70 km. El proyecto es impulsado por el Municipio de Manta. Luis Mero, fiscalizador de obras del proyecto, anunció que se ejecutan intervenciones de fresado y repavimentación en la calle 110. En esta zona los trabajos empezaron desde el redondel de Playita Mía hasta la avenida 114. “Estos trabajos mejoran la conectividad en sectores clave y responden a la demanda ciudadana”, indicó Mero durante una inspección en terreno. El trabajo en este punto de Manta arrancó el jueves 2 de octubre; sin embargo este viernes 3 no había máquinas ni obreros trabajando.

Por su parte, el fiscalizador anticipó que desde este lunes 7 de octubre se abrirá un nuevo tramo en la calle 120, desde la avenida 108 hasta la avenida 103, con el objetivo de agilizar el tránsito en barrios residenciales. Aunque reconoce un retraso inicial en la planificación, atribuido principalmente a la escasez de asfalto causada por el incendio en la Refinería de Esmeraldas el 26 de mayo de 2025, las obras han recuperado ritmo, subrayó. En Manta, esto postergó el inicio de varias fases del plan en al menos dos meses, impactando la movilidad.

El Plan Vial 70 km que repavimentará 107 calles representa una inversión total de 12 millones de dólares. Para la próxima semana los trabajos llegará a la Interbarrial tramo 2 y parroquia Eloy Alfaro.

Rehabilitación de calles en Tarqui llega justo en días de fiesta

En Tarqui, la regeneración de calles ha generado entusiasmo entre los moradores y sus dirigentes. Rody Intriago, dirigente barrial, expresó su satisfacción: “Ya era necesaria esta intervención. La obra llega justo en los días de celebración de la parroquia por sus 96 años, lo que realza el orgullo comunitario”.

Intriago destacó cómo estos trabajos no solo mejoran el tránsito, sino que dinamizan la economía local al facilitar el acceso a espacios públicos y servicios.

Los nuevos frentes en calles 110 y 120 se suman a intervenciones en Eloy Alfaro y Tarqui, con plazos de ejecución de 5 a 7 días por tramo, dependiendo del clima. El Municipio invita a la ciudadanía a reportar incidencias vía app municipal y recuerda que el plan integral busca pavimentar o rehabilitar 70 km en total, transformando la movilidad urbana.

Hasta ahora las calles rehabilitadas son la calle principal de la Ciudadela Universitaria, la calle principal de Costa Azul, la avenida 105 en Tarqui, calle principal de la ciudadela Azteca, entre otras.