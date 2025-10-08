Manta revitaliza paso a desnivel con murales, mientras avanza la construcción de canchas deportivas

En el paso a desnivel bajo el puente de Inepaca, tres dibujantes y seis pintores trabajarán durante un mes en murales que siguen la temática de colores y patrones del Parque Centenario. Este es un proyecto municipal para integrar espacios urbanos con una misma identidad visual. El pintado, iniciado el 6 de octubre, complementa la recuperación de las paredes laterales y la construcción de una segunda cancha de básquet en la zona.

El diseño de los murales busca crear una atmósfera unificada, alineada con el concepto del parque, que promueve entornos emotivos para la convivencia. Sin embargo, la intervención no se limita al arte pues esta semana arrancó la fundición de la cancha en Inepaca tras trabajos de limpieza que prepararon el área deprimida bajo el puente.

Otra cancha en la Ciudadela Universitaria

Paralelamente, el 7 de octubre se lanzó la construcción de otra cancha en la ciudadela Universitaria, en un terreno previamente cubierto de maleza. La infraestructura, de 30 metros de largo por 18 de ancho, está diseñada para deportes como básquet, vóley y fútbol sala. Y beneficiarán a niños, jóvenes y adultos. El evento contó con la presencia de la alcaldesa Marciana Valdivieso.

Beatriz Molina, presidenta barrial de la ciudadela Universitaria, expresó: “Esta cancha es un sueño cumplido gracias al compromiso de la alcaldesa. Será un espacio para unir a la comunidad”. Valdivieso, por su parte, subrayó el valor social del proyecto: “Cada espacio recuperado es una promesa cumplida. Estas canchas son el corazón de los barrios, donde se forman valores, amistades y futuros campeones”.

El proyecto Puntos AS responde a un plan integral de recuperación urbana en Manta, que busca transformar espacios degradados en áreas funcionales y atractivas. En Inepaca, el pintado de las paredes laterales y la cancha de básquet son pasos clave para revitalizar un área de alta circulación. En la ciudadela Universitaria, la nueva cancha atenderá a una población diversa, incluyendo estudiantes de la Escuela Municipal de Fútbol y familias locales. Ambos proyectos priorizan la participación comunitaria, con dirigentes barriales y moradores involucrados en su planificación.

El Municipio no ha detallado el presupuesto exacto, pero fuentes oficiales indican que los fondos provienen de asignaciones para infraestructura urbana y alianzas con programas sociales. La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EPAM) colabora en la limpieza previa, mientras que el diseño artístico sigue directrices del departamento de planificación urbana.