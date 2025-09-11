COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Manta
Obra Pública

Manta recupera poco a poco su movilidad; avenida 105 en Tarqui ya fue pavimentada

El Municipio de Manta concluyó la pavimentación de la avenida 105 en Tarqui este jueves, y reanudando el Plan 70K para 107 calles, en medio de la escasez nacional que paralizó obras desde mayo.
3 minutos de lectura
En la avenida 105 se concluyó la pavimentación; quedan pendientes las tapas de hormigón en varios cajetines.
Carla Mendoza

Redacción ED.

La mañana de este jueves 11 de septiembre, el Municipio de Manta, a través de la empresa Verdú, concluyó la pavimentación integral de la avenida 105 en la parroquia Tarqui. Los trabajos, intensos durante dos días, comenzaron el miércoles 10 de septiembre con la colocación de la carpeta asfáltica fresca. Ahora, la vía luce renovada, con un pavimento liso que promete durabilidad y seguridad para transeúntes y vehículos. 

Moradores y dueños de locales comerciales como Efrén Vega, los más afectados por el cierre prolongado y el mal estado anterior de la avenida, no ocultan su alegría. Desde este jueves el local de Vega, donde expende sánduches de chancho, el movimiento de clientes era mejor.

“Por fin podemos transitar sin baches ni polvo; esta calle era un caos desde hace años”, expresó Ana López, propietaria de una tienda en el sector. 

Desde el mediodía de este jueves 11 de septiembre, la maquinaria y obreros se trasladó hasta la avenida 108 para empezar el bacheo.

Avenidas 105 y 108, las más urgentes de Tarqui

La esperanza de ver las calles de Manta en óptimas condiciones regresa con fuerza, pero sigue siendo limitado. Este jueves inmediatamente después de culminar en la 105, la maquinaria y obreros municipales se trasladaron a la avenida 108.  Pero allí se inició un bacheo emergente. El trabajo se haría desde la calle 110 hasta la Empresa Pública de Movilidad de Manta (EP de Movilidad), en la vía Puerto Aeropuerto. 

Un residente de obra, bajo anonimato, detalló: “Por ahora, es un parche temporal para aliviar el tráfico. Pero el lunes, 15 de septiembre con más asfalto fresco, colocaremos la carpeta asfáltica completa en todo el tramo”, aseguró. Mientras que en la misma avenida 108 desde la calle 110 hacia el monumento El Pescador el trabajo se hará con hormigón armado, se informó.

Rehabilitación vial cuesta 12 millones de dólares

El Municipio inició el ambicioso Plan “70K = 107 Calles”, un proyecto de rehabilitación vial adjudicado en febrero a la empresa Verdú por 12 millones de dólares. Inicialmente estuvo enfocado en más de 60 calles. Sin embargo, se expandió a 107 vías en distintos sectores de la ciudad, beneficiando a unos 271 mil habitantes diarios. 

El plan incluye pavimentación, repavimentación, regeneración de superficies y mejoras en instalaciones eléctricas, con un plazo de 360 días para su ejecución total. 

Escasez de asfalto atrasó la rehabilitación vial

La escasez nacional de asfalto, desencadenada por un incendio en la Refinería de Esmeraldas el 26 de mayo de 2025, paralizó obras en todo Ecuador. Esto afectó la producción de AC-20, insumo esencial para la mezcla asfáltica, dejando suspendidos 47 frentes en Quito, 49 en Guayaquil y decenas más en Manta y otros cantones. 

El desabastecimiento generó retrasos de hasta 150 días y agravó la movilidad urbana, dejando calles en polvo y baches. 

Petroecuador reanudó envíos parciales desde agosto –alrededor del 60% del volumen habitual–, permitiendo esta reactivación en Manta.

Se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades municipales en las próximas horas, para conocer detalles sobre el cronograma actualizado del Plan 70K. Esto porque calles como la 14, la 15, la calle 20, en el centro de Manta, están en pésimo estado. A estas se suman calles aledañas al Municipio de Manta, alrededores del edificio Menoscal, entre otras.

 

