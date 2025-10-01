Falta de diésel paralizó la recolección de basura el martes en calles de Manta

Manta enfrentó nuevas fallas en el servicio de recolección de basura el martes debido a la falta de diésel para los carros recolectores. Así denunciaron trabajadores municipales y moradores de algunos sectores. La situación, agravada por problemas administrativos del municipio, dejó desechos acumulados en urbanizaciones como Manta 2000, Villa Ventura y Barú. Esto generó preocupación por posibles riesgos sanitarios, señalaron los vecinos de estos sectores.

Rocío Bailón habitante de la ciudadela Manta 2000, expresó su frustración: “Los carros no ingresaron desde el sábado, por lo que la basura se acumuló en los exteriores de cada vivienda”. Según Bailón, los desechos comenzaron a amontonarse desde el fin de semana, y el martes la ausencia total de recolección agravó la situación, con desperdicios desbordándose en las calles.

Sin diésel los carros no trabajaron

Un miembro del directorio del Sindicato de Obreros Municipales, que prefirió mantenerse en el anonimato, confirmó que la paralización de los carros recolectores se debió a la falta de diésel, causada por deudas del municipio con los proveedores de combustible. “Los carros no salieron a las calles durante toda la jornada del martes. Al final de la tarde y noche se consiguió algo de diésel, pero unos diez vehículos fueron los que estuvieron paralizados”, señaló.

En Manta, los carros recolectores se abastecen en gasolineras como la Mobil, ubicada en la calle 15 y avenida 28; y otra estación de servicio en el ingreso a San Juan, pero la falta de pagos impidió el suministro.

Cada carro recolector requiere aproximadamente 25 galones de diésel, equivalentes a unos 60 dólares, para operar durante dos días. Sin embargo, el municipio ha recurrido a alquilar volquetas y camiones que no están diseñados para la recolección de basura, donde los propietarios cubren el combustible, una solución temporal que no resuelve el problema estructural, se informó.

Obreros reclaman dos meses de sueldo

La crisis no es nueva. Roberto Vera, secretario del Sindicato de Obreros, aseguró que los obreros municipales llevan dos meses (agosto y septiembre) sin recibir sus salarios. “Sabemos incluso que algunos de nuestros obreros recolectan dinero entre ellos mismos para comprar diésel y realizar al menos un recorrido parcial”, aseguró.

Vera respaldó que los problemas de combustible están ligados a la Dirección Administrativa, encargada de los pagos y cupos de diésel.

Por su parte, Héctor Bowen, director de Higiene del Municipio de Manta, dijo que el servicio de recolección opera con normalidad este miércoles 1 de octubre, y el problema del martes se limitó a un retraso de dos horas debido al abastecimiento de combustible. “Entiendo que actualmente las operaciones se encuentran con normalidad. Ayer (martes) hubo un retraso, sí, pero hoy los carros tanquean en las estaciones contratadas sin inconvenientes”, afirmó.