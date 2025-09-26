COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Manabí
Bolívar

Posesionan directivas cantonales y organizan feria de emprendimientos en Calceta por el Día de la Identidad Montubia

La jornada reúne a líderes, productores y artesanos para fortalecer la Organización del Pueblo Montubio y visibilizar su identidad cultural.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Durante la jornada se abordarán temas de organización, participación y desarrollo comunitario.
Durante la jornada se abordarán temas de organización, participación y desarrollo comunitario.
Durante la jornada se abordarán temas de organización, participación y desarrollo comunitario.
Durante la jornada se abordarán temas de organización, participación y desarrollo comunitario.

Consuelo Loor

Redacción ED.

Consuelo Loor

Redacción ED.

Periodista manabita nacida en Bahía de Caráquez del cantón Sucre, con más de 15 años de experie... Ver más

[email protected]

La Organización del Pueblo Montubio de Manabí y otras provincias del país se fortalece con la posesión de sus nuevas directivas cantonales, en un acto que también conmemora el Día de la Identidad Montubia con una feria de emprendimientos.

El evento se desarrolla este sábado 27 de septiembre de 2025 en las instalaciones de la UNAPE (Unión Nacional de Artistas Populares del Ecuador), en el Madrigal de Calceta, donde se reunirán dirigentes, productores y artesanos para reafirmar la cultura montubia y promover el desarrollo comunitario.

Renovación de liderazgos

La actividad es convocada por el Pueblo Montubio del Ecuador y estará encabezada por su presidenta nacional, Gabriela García Ureta, quien oficializará la designación de nuevas directivas en los cantones Junín, Tosagua, Rocafuerte, Chone, Bahía de Caráquez y Bolívar.

La jornada incluye la Asamblea General Ordinaria, donde se analizarán aspectos de organización interna, la participación social y los proyectos orientados al desarrollo de las comunidades montubias.

Algunos datos clave del encuentro

  • Fecha: sábado 27 de septiembre de 2025

  • Lugar: instalaciones de la UNAPE, Madrigal de Calceta

  • Directivas posesionadas: Junín, Tosagua, Rocafuerte, Chone, Bahía de Caráquez y Bolívar

  • Convoca: Pueblo Montubio del Ecuador

Feria de Emprendimiento Montubio

Como parte de la agenda cultural, y en el marco del Día de la Identidad Montubia que se celebra cada 1 de octubre, se desarrolla una feria que reúne a productores agrícolas, emprendedores y artesanos. Allí se exponen alimentos, productos elaborados y artesanías que representan el legado cultural de esta población.

El objetivo central es visibilizar el trabajo y la creatividad montubia, además de generar espacios de crecimiento económico vinculados a la identidad cultural.

Reconocimiento y unidad

Se prevé la asistencia de autoridades gubernamentales, asambleístas y líderes locales, quienes respaldan la jornada como un espacio de reafirmación identitaria y de integración nacional.

La dirigencia nacional del pueblo montubio reiteró la invitación abierta a la ciudadanía. Esperan que se sumen a esta conmemoración, que combina organización social, tradición y oportunidades de progreso económico.

Con la renovación de sus directivas y la feria de emprendimientos, el pueblo montubio busca no solo reforzar su liderazgo organizativo. Busca también proyectar su identidad cultural como motor de desarrollo para las comunidades rurales y urbanas.

El pueblo montuvio, reconocido como cuarto grupo cultural del Ecuador, mantiene una fuerte presencia en la Costa, especialmente en Manabí, Los Ríos y Guayas. Cada 1 de octubre conmemora su día nacional, instaurado oficialmente en 2024 por resolución de la Asamblea Nacional, como un homenaje a sus tradiciones, costumbres y aporte al agro, la economía y la cultura del país.

Con información de Érika Lucas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Puerto de Posorja sorprende al mundo: el más eficiente de Latinoamérica

Ciudadanos piden trabajar mientras dirigentes indígenas que impulsan el paro acusan al gobierno de represión

Descubre cómo denunciar cortes de agua durante el paro nacional en Ecuador

Cristiano Ronaldo anota y Al-Nassr lidera la Saudi Pro League tras cuatro jornadas

Pleno del Congreso avala norma que permite al BIESS endeudarse en medio de protestas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Puerto de Posorja sorprende al mundo: el más eficiente de Latinoamérica

Ciudadanos piden trabajar mientras dirigentes indígenas que impulsan el paro acusan al gobierno de represión

Descubre cómo denunciar cortes de agua durante el paro nacional en Ecuador

Cristiano Ronaldo anota y Al-Nassr lidera la Saudi Pro League tras cuatro jornadas

Pleno del Congreso avala norma que permite al BIESS endeudarse en medio de protestas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Puerto de Posorja sorprende al mundo: el más eficiente de Latinoamérica

Ciudadanos piden trabajar mientras dirigentes indígenas que impulsan el paro acusan al gobierno de represión

Descubre cómo denunciar cortes de agua durante el paro nacional en Ecuador

Cristiano Ronaldo anota y Al-Nassr lidera la Saudi Pro League tras cuatro jornadas

Pleno del Congreso avala norma que permite al BIESS endeudarse en medio de protestas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO