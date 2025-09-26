Posesionan directivas cantonales y organizan feria de emprendimientos en Calceta por el Día de la Identidad Montubia

La Organización del Pueblo Montubio de Manabí y otras provincias del país se fortalece con la posesión de sus nuevas directivas cantonales, en un acto que también conmemora el Día de la Identidad Montubia con una feria de emprendimientos.

El evento se desarrolla este sábado 27 de septiembre de 2025 en las instalaciones de la UNAPE (Unión Nacional de Artistas Populares del Ecuador), en el Madrigal de Calceta, donde se reunirán dirigentes, productores y artesanos para reafirmar la cultura montubia y promover el desarrollo comunitario.

Renovación de liderazgos

La actividad es convocada por el Pueblo Montubio del Ecuador y estará encabezada por su presidenta nacional, Gabriela García Ureta, quien oficializará la designación de nuevas directivas en los cantones Junín, Tosagua, Rocafuerte, Chone, Bahía de Caráquez y Bolívar.

La jornada incluye la Asamblea General Ordinaria, donde se analizarán aspectos de organización interna, la participación social y los proyectos orientados al desarrollo de las comunidades montubias.

Algunos datos clave del encuentro

Fecha: sábado 27 de septiembre de 2025

Lugar: instalaciones de la UNAPE, Madrigal de Calceta

Directivas posesionadas: Junín, Tosagua, Rocafuerte, Chone, Bahía de Caráquez y Bolívar

Convoca: Pueblo Montubio del Ecuador

Feria de Emprendimiento Montubio

Como parte de la agenda cultural, y en el marco del Día de la Identidad Montubia que se celebra cada 1 de octubre, se desarrolla una feria que reúne a productores agrícolas, emprendedores y artesanos. Allí se exponen alimentos, productos elaborados y artesanías que representan el legado cultural de esta población.

El objetivo central es visibilizar el trabajo y la creatividad montubia, además de generar espacios de crecimiento económico vinculados a la identidad cultural.

Reconocimiento y unidad

Se prevé la asistencia de autoridades gubernamentales, asambleístas y líderes locales, quienes respaldan la jornada como un espacio de reafirmación identitaria y de integración nacional.

La dirigencia nacional del pueblo montubio reiteró la invitación abierta a la ciudadanía. Esperan que se sumen a esta conmemoración, que combina organización social, tradición y oportunidades de progreso económico.

Con la renovación de sus directivas y la feria de emprendimientos, el pueblo montubio busca no solo reforzar su liderazgo organizativo. Busca también proyectar su identidad cultural como motor de desarrollo para las comunidades rurales y urbanas.

El pueblo montuvio, reconocido como cuarto grupo cultural del Ecuador, mantiene una fuerte presencia en la Costa, especialmente en Manabí, Los Ríos y Guayas. Cada 1 de octubre conmemora su día nacional, instaurado oficialmente en 2024 por resolución de la Asamblea Nacional, como un homenaje a sus tradiciones, costumbres y aporte al agro, la economía y la cultura del país.

Con información de Érika Lucas.