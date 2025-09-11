Poza Honda: 26 hectáreas de lechuguines sobreviven en el embalse tras meses de evacuación

La represa Poza Honda registra un nivel inferior a los 106,50 metros sobre el mar, lo que impidió evacuar completamente los lechuguines acuáticos acumulados en su embalse, pese a los esfuerzos iniciados desde abril.

La Empresa Pública del Agua (EPA) explicó que actualmente la presencia de la planta es mínima en comparación con la de marzo, cuando se contabilizaban 300 hectáreas. “Hoy se estima que quedan 26 hectáreas distribuidas en el espejo de agua, una cantidad mucho menor a la inicial”, señaló la entidad.

Reducción de los lechuguines

El proceso de evacuación arrancó cuando la represa superó su cota máxima y rebosó por el vertedero. Sin embargo, al descender los niveles, ya no fue posible continuar con el mismo mecanismo.

Situación actual: 15 hectáreas concentradas en la zona del puerto.

Total estimado: 26 hectáreas distribuidas en todo el embalse.

Referencia anterior: 300 hectáreas en marzo de 2025.

Desde la EPA se informó que actualmente, están retirando los jacintos de agua del cuenco amortiguador mediante dos retroexcavadoras de brazo largo, facilitadas por la Prefectura de Manabí. La entidad recordó que la proliferación de lechuguines obedeció a que en 2023 y 2024 no se realizaron limpiezas programadas por causas externas a la EPA.

La situación no es nueva. Entre 2021 y 2022 se aplicó una estrategia similar a la de este año: aprovechar el rebose de la represa para evacuar la especie vegetal por el vertedero.

Relevancia de Poza Honda

En abril de 2025, la represa cumplió 54 años abasteciendo de agua cruda a nueve cantones de Manabí. Esto resalta su importancia estratégica para la región. Además, cuenta con una capacidad máxima de evacuación de 875 metros cúbicos por segundo a través del vertedero, cifra que refleja el potencial de la obra hídrica para regular el recurso.

La actual situación de los lechuguines en Poza Honda evidencia la necesidad de mantener limpiezas periódicas. Además, de planes de control ambiental sostenidos, de manera que el embalse continúe garantizando agua a miles de manabitas y no vuelva a registrar una acumulación tan crítica como la de años anteriores.

Para los comuneros asentados en los alrededores de Poza Honda, la proliferación de lechuguines también se ha convertido en un obstáculo en su vida cotidiana. Muchos dependen de pequeñas embarcaciones para trasladarse dentro del embalse o movilizar productos agrícolas. Sin embargo, la densa capa de plantas flotantes dificulta la navegación. También retrasa los recorridos y, en algunos casos, bloquea por completo los accesos a los muelles improvisados. Esta situación no solo limita la movilidad, sino que también encarece el transporte de insumos y alimentos hacia las comunidades rurales de la zona.

Con información de Miguel Cedeño.