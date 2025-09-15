COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Manabí
Sociedad

Santa Teresa fue sede del Noveno Festival del Maíz, un encuentro de identidad y cultura en Pedernales

La jornada reunió a artistas, autoridades y emprendedores locales en una celebración que combinó gastronomía y tradiciones alrededor del producto emblemático de la zona.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El maíz fue el protagonista de diversas preparaciones que atrajeron a visitantes de diferentes sectores.
El maíz fue el protagonista de diversas preparaciones que atrajeron a visitantes de diferentes sectores.
El maíz fue el protagonista de diversas preparaciones que atrajeron a visitantes de diferentes sectores.
El maíz fue el protagonista de diversas preparaciones que atrajeron a visitantes de diferentes sectores.

Consuelo Loor

Redacción ED.

Consuelo Loor

Redacción ED.

Periodista manabita nacida en Bahía de Caráquez del cantón Sucre, con más de 15 años de experie... Ver más

[email protected]

Con música, danzas y sabores tradicionales, la comunidad de Santa Teresa, en la parroquia 10 de Agosto, vivió el Noveno Festival Cultural y Gastronómico del Maíz. Un evento que fortalece la identidad de Pedernales.

La jornada realizada el sábado 13 de septiembre, reunió a artistas, autoridades y emprendedores locales en una celebración que combinó cultura, gastronomía y tradiciones. Todo esto alrededor del producto emblemático de la zona.

Desde las 10:00 de la mañana, el festival abrió su programación con danzas de instituciones educativas, la presentación del grupo Alma Montubia, la tradicional danza del Inti Raymi y la intervención de la banda de guerra de la Unidad Educativa Santa Teresa. El ambiente festivo contagió a los asistentes que disfrutaron de expresiones culturales que reafirman la riqueza de la provincia.

El esperado concurso gastronómico tuvo como ganadora a Las Delicias de Cuquita en la categoría de Mejor Plato Típico. En el certamen de trajes, la señorita Jeniffer Katherine Moreira Cagua, representante de San Antonio de Tabiaza, fue reconocida con el premio al Mejor Traje Típico.

Algunos premios y reconocimientos del festival

  • Mejor Plato Típico: Las Delicias de Cuquita.

  • Mejor Traje Típico: Jeniffer Katherine Moreira Cagua.

  • Categorías especiales: Traje Elegante, Creativo y Cultural.

  • Reconocimientos a la participación artística de grupos locales y comunitarios.

El alcalde Manuel Panezo y el concejal Santos Cedeño acompañaron a la comunidad durante la jornada. Ambos resaltaron la importancia de mantener vivas las costumbres y reafirmaron el compromiso del municipio con la promoción cultural y turística del cantón.

Cultura y economía local

Los organizadores destacaron que el festival no solo resalta las tradiciones. También dinamiza la economía local al brindar oportunidades a emprendedores, artesanos y productores. El maíz, símbolo de la zona, fue el protagonista de diversas preparaciones que atrajeron a visitantes de diferentes sectores.

Los asistentes coincidieron en que el evento se ha consolidado como un espacio de encuentro familiar, donde la cultura y la gastronomía se unen para fortalecer la identidad de Pedernales.

Con esta novena edición, el Festival Cultural y Gastronómico del Maíz ratifica su importancia como una vitrina de la riqueza cultural manabita y como motor para la unión comunitaria. Pedernales reafirma así su compromiso con la preservación de sus raíces y con el desarrollo cultural de la provincia.

La parroquia 10 de Agosto, es una de las cuatro divisiones administrativas del cantón, junto con Pedernales cabecera, Cojimíes y Atahualpa. Esta zona rural tiene un marcado carácter agroproductivo, especialmente en el cultivo de maíz y otros productos tradicionales, los cuales forman parte importante de su economía local.

Con información de César Vélez.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Real Madrid recibe al Olympique de Marsella en el debut de la Champions League

Muere una anciana tras caerle encima un hombre que intentaba suicidarse en Milán

Sofía Vergara se perdió la gala de los Emmy 2025 por una “alergia de locos”

Prisión preventiva para acusados del asesinato de ‘Mosca Verde’; también estarían vinculados a crimen de futbolistas en Manta

¡Caos en el Capwell! Emelec arriesga cierre total del estadio tras botellas y bengalas en el Clásico

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Real Madrid recibe al Olympique de Marsella en el debut de la Champions League

Muere una anciana tras caerle encima un hombre que intentaba suicidarse en Milán

Sofía Vergara se perdió la gala de los Emmy 2025 por una “alergia de locos”

Prisión preventiva para acusados del asesinato de ‘Mosca Verde’; también estarían vinculados a crimen de futbolistas en Manta

¡Caos en el Capwell! Emelec arriesga cierre total del estadio tras botellas y bengalas en el Clásico

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Real Madrid recibe al Olympique de Marsella en el debut de la Champions League

Muere una anciana tras caerle encima un hombre que intentaba suicidarse en Milán

Sofía Vergara se perdió la gala de los Emmy 2025 por una “alergia de locos”

Prisión preventiva para acusados del asesinato de ‘Mosca Verde’; también estarían vinculados a crimen de futbolistas en Manta

¡Caos en el Capwell! Emelec arriesga cierre total del estadio tras botellas y bengalas en el Clásico

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO