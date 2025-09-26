La vía Jipijapa-Guayaquil fue bloqueada al tránsito debido a manifestaciones

A primera hora de este viernes 26 de septiembre de 2025, se realizó el cierre de la ruta Jipijapa– Guayaquil, en el sector de Pedro Pablo Gómez (Manabí), debido a una concentración de personas en el marco del paro nacional. Las demás vías en Manabí continúan habilitadas.

Primer bloqueo en Manabí

En estas movilizaciones participan diferentes gremios como la UNE, FEUNASSC, entre otros . El punto bloqueado corresponde al tramo Jipijapa – La Cadena, vía que conecta a las provincias de Manabí y Guayas.

El sector Pedro Pablo Gómez es el punto específico donde se registra la aglomeración de personas que impide el paso vehicular con la quema de llantas. No se ha informado hasta ahora de altercados mayores, según los primeros comunicados oficiales.

Las autoridades advierten a conductores sobre desvíos posibles y rutas alternas disponibles.

Estado general de las vías en Manabí

Este tipo de bloqueo localizado puede afectar el tránsito entre cantones de las provincias mendionadas, especialmente para transporte de carga, pasajeros y comercio entre ciudades como Jipijapa, Paján y las localidades de Guayas.

El paro nacional en el Ecuador

El paro nacional se enmarca en protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, una medida que ha generado movilizaciones en varias provincias desde días recientes. Provincias como Imbabura y Pichincha han presentado múltiples cierres viales y manifestaciones sostenidas.

En Manabí, hasta ahora no se habían reportado otros bloqueos masivos. El bloqueo en Pedro Pablo Gómez representa el primer episodio de interrupción vial en la provincia bajo el contexto del paro.

La Conaie y otras organizaciones han llamado a fortalecerse movilizaciones en diversas provincias, aunque se mantienen más activas en la Sierra norte.