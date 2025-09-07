La Iglesia de la Virgen del Carmen está en proceso de renovación, con apoyo de la comunidad

La Iglesia Nuestra Señora del Carmen, uno de los principales referentes espirituales, religiosos y culturales de Rocafuerte, se encuentra en pleno proceso de renovación. El esfuerzo es impulsado de manera conjunta por la parroquia local y los feligreses, quienes han aportado recursos y organización comunitaria para concretar la intervención.

El párroco Alberto Benavides Vergara confirmó que los trabajos durarán alrededor de quince días y responden a necesidades prioritarias del templo. La inversión total supera los 10 mil dólares.

Los recursos se obtuvieron a través de bingos comunitarios y la rifa de una “vacona” organizada con apoyo directo de los feligreses. Los trabajos contemplan la sustitución del sistema eléctrico, el cambio de canalones y la pintura completa de la parte exterior del templo.

Detalles de la obra en el templo

El proyecto también incluye la colocación de un material especial para evitar que las golondrinas construyan nidos en las áreas más altas.

De igual forma, la renovación busca garantizar la seguridad, la limpieza y la presencia de un espacio digno para la comunidad católica. “Es una intervención necesaria para mantener el estado de nuestra iglesia, punto de encuentro para miles de creyentes”, afirmó el sacerdote Benavides.

La importancia de esta obra se refleja en la participación activa de los fieles, quienes colaboran en diversas actividades de recaudación.

La parroquia sostiene que el templo no solo cumple una función espiritual, sino que también representa un ícono cultural de Rocafuerte.



Opiniones de los feligreses

María Fernanda Intriago, devota de la Virgen del Carmen, destacó la relevancia del proceso de renovación en el templo de Rocafuerte.

“Es importante que nuestra iglesia se mantenga renovada, porque no solo es el lugar donde oramos, también es un símbolo del cantón”, expresó.

Además, resaltó que cada día acuden personas de Rocafuerte y visitantes de otros lugares, por lo que el templo debe permanecer en buen estado.

Por su parte, José Luis Zambrano, valoró el impacto cultural y religioso de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen en el cantón. “La Virgen del Carmen es la patrona de Rocafuerte y su iglesia representa la fe de todo un pueblo”, manifestó el devoto.

Zambrano sostuvo que la renovación significa preservar la historia y mantener vivo el sentido de identidad de la comunidad rocafortense.

Proyección del templo renovado

La Iglesia Nuestra Señora del Carmen es escenario de celebraciones religiosas y encuentros de fe que congregan a ciudadanos y visitantes. El templo acoge actos comunitarios, festividades patronales y procesiones, consolidándose como un punto central en la vida de Rocafuerte.

Con estas obras de mejoramiento, la parroquia busca garantizar que el espacio continúe siendo digno, seguro y representativo para todos.