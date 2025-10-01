INIAP y Gobierno de Manabí aceleran producción de vainilla a menos de dos años en proyecto experimental

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), en colaboración con el Gobierno Provincial de Manabí, puso en marcha hace 15 meses un proyecto de investigación enfocado en el desarrollo tecnológico del cultivo de vainilla en la Estación Experimental Portoviejo y 16 cantones de la provincia. El objetivo es establecer un nuevo y rentable rubro productivo. El ingeniero Ernesto Cañarte, responsable del Departamento de Protección Vegetal, lidera esta iniciativa. Esta ya muestra resultados promisorios en la aceleración del ciclo de cosecha.

INIAP acelera el ciclo de producción de vainilla

La iniciativa binstitucional se desarrolla como un programa. Busca ofrecer al pequeño productor manabita un programa tecnológico robusto y validado localmente. La vainilla es un cultivo nuevo para Ecuador. Aunque, existen reportes de plantaciones antiguas en Santo Domingo, requería investigación adaptada a las condiciones de Manabí.

Los resultados preliminares del proyecto, que lleva poco más de un año de ejecución, han revelado una ventaja significativa en el tiempo que transcurre desde la plantación hasta la primera cosecha. Según la literatura internacional, países productores como Colombia obtienen su primera carga de vainilla a los tres años de establecido el cultivo.

En contraste, la experimentación conducida por el INIAP en Portoviejo ha logrado la floración y, posteriormente, la primera cosecha de vainilla en menos de dos años. Este proceso ocurre a poco más de un año de establecida la plantación, con la cosecha nueve meses después de la floración. Este hallazgo sugiere que la ubicación geográfica de la provincia ofrece condiciones óptimas. Esto permite un desarrollo acelerado del cultivo novedoso, lo cual reduce el periodo de espera para el productor, dijo Cañarte.

Búsqueda del programa tecnológico óptimo

El proyecto se desarrolla en dos componentes principales: el trabajo con productores en 16 cantones de la provincia, abarcando las zonas norte, centro y sur. Además, incluye el componente de investigación pura en la estación experimental de INIAP.

En el campo experimental se están evaluando diversas variables para generar una tecnología completa y adaptable. Esto incluye el manejo de la luz, dado que la vainilla es una orquídea que no tolera la luz extrema. Por ello, se ensayan cultivos bajo cubierta o umbráculos.

Además, la investigación se centra en determinar el sistema de cultivo ideal. Se prueba si la planta requiere un sustrato específico o si puede ser cultivada directamente en el suelo. El manejo nutricional es otro foco clave, pues se considera una planta demandante de fertilizantes. Se están probando distintos programas de fertilización. Asimismo, el proyecto evalúa sistemas y frecuencias de riego, para consolidar un paquete tecnológico integral para los agricultores.

Potencial económico y extensión nacional

La vainilla es reconocida globalmente por su alto valor, siendo la segunda especie vegetal más costosa del mundo, superada únicamente por el azafrán. Esta rentabilidad abre múltiples oportunidades de mercado, ya que existe una alta demanda de vainilla natural en diversas industrias, señaló el técnico del INIAP.

Los sectores que demandan vainilla incluyen la cosmetología, la farmacéutica, la confitería y la industria ambiental. En cuanto a la producción, las referencias literarias indican que el rendimiento puede oscilar entre medio kilo y un kilo por planta al año. Sin embargo, la expectativa del proyecto es proveer una respuesta local y verificable para el productor manabita, determinando qué cantón y bajo qué condiciones el cultivo tiene el mejor desempeño.

Respecto a la estructura nacional, la información disponible indica la existencia de aproximadamente 120 hectáreas cultivadas en todo el país. Esta superficie se encuentra distribuida principalmente entre provincias como Santo Domingo (considerada posiblemente la principal), Napo, Guayas y Manabí. El tiempo de vida de la planta, con manejo adecuado, puede alcanzar entre 10 y 18 años. Además, el productor tiene la posibilidad de renovar el cultivo a partir de su propia estructura, creando viveros.

La iniciativa en Manabí busca potenciar este rubro, contribuyendo a la consolidación de estadísticas nacionales más precisas sobre el área real de producción. Asimismo, se espera mejorar el potencial de exportación del cultivo para el país.

En Manabí hay cultivos particulares de vainilla en Rocafuerte, entre otros. La prefectura invierte $225 mil en este proyecto. En las parcelas experimentales se han sembrado más de 7 mil plantas.