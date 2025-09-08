Flavio Alfaro acoge la segunda edición de la Feria Mega Leche 2025

La segunda edición de la Feria Mega Leche, organizada por el Municipio de Flavio Alfaro con apoyo de la Prefectura de Manabí, se realizará del 12 al 14 de septiembre en el Estadio Ecológico de la Liga Cantonal para impulsar la producción lechera y cárnica, esperando recibir a 30.000 visitantes.

Una vitrina para la ganadería

La Feria Mega Leche 2025, que se llevará a cabo en el Estadio Ecológico de la Liga Cantonal en Flavio Alfaro, contará con la participación de 30 haciendas ganaderas de Manabí y otras regiones de Ecuador. El evento, apoyado por la Prefectura de Manabí y la Corporación de Ganaderos de Manabí (CORPOGAM), busca fortalecer el sector lechero mediante exhibiciones, capacitaciones y actividades comerciales.

Humberto Barreiro, alcalde de Flavio Alfaro, destacó que la feria incluirá 40 stands de casas comerciales, concesionarias y gastronomía, además de presentaciones artísticas. “Esperamos entre 30.000 y 40.000 visitantes durante los tres días”, afirmó Barreiro, subrayando el impacto económico y cultural del evento.

Un plan de seguridad coordinado con la Intendencia General de la Policía garantizará la protección de los asistentes, según el alcalde. “Todas las instituciones están comprometidas para que la Feria Mega Leche sea un éxito total”, agregó.

Actividades para productores y público

El programa de la feria arranca el 12 de septiembre con un concurso lechero, capacitaciones técnicas, asesoramiento al sector ganadero y una subasta ganadera. El 13 de septiembre se realizará la inauguración oficial, junto con exhibiciones de razas lecheras, un concierto ganadero y más actividades artísticas. El cierre, el 14 de septiembre, incluirá un Festival Montubio, la elección de la Reina de las comunidades, juegos tradicionales y degustaciones gastronómicas.

Javier Zambrano, presidente de CORPOGAM, destacó la relevancia de Flavio Alfaro como referente en producción lechera, con una relación de cinco vacas por habitante. “Estos eventos unen a productores, academia y casas comerciales para abordar problemas del sector lechero”, explicó Zambrano.

La feria también promoverá el intercambio de conocimientos en temas clave como sanidad, genética, nutrición y manejo ganadero, con el objetivo de duplicar la producción actual de cuatro litros diarios por vaca en Manabí.

Contexto del sector lechero en Manabí

Manabí es una de las principales provincias productoras de leche en Ecuador, con 700.000 litros diarios en la actualidad, según el dirigente de Corpogam. Flavio Alfaro destaca por su alta densidad ganadera, consolidándose como un pilar económico de la región. Sin embargo, enfrenta desafíos como la baja productividad por vaca y pérdidas en las condiciones del ganado, según Zambrano.

Para abordar estas problemáticas, la feria incluirá capacitaciones sobre manejo de forraje y mejora genética, en colaboración con asociaciones especializadas. Estas iniciativas buscan incrementar la producción lechera y fortalecer la sostenibilidad del sector.

Impacto económico y cultural

La Feria Mega Leche no solo impulsa la ganadería, sino que también dinamiza la economía local a través del turismo y el comercio. Los 40 stands de productos y servicios, junto con las actividades culturales, atraerán a visitantes de Manabí y otras provincias.

El evento refuerza el compromiso de la Prefectura de Manabí, liderada por Leonardo Orlando, con el desarrollo agropecuario. En 2024, la primera edición de la feria, en homenaje al Bicentenario de Manabí, marcó un precedente exitoso, según el sitio oficial de la Prefectura.

Feria Mega Leche, Flavio Alfaro, ganadería, producción lechera, Manabí, eventos culturales