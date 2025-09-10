Cooperativa de transporte suma tres buses de dos pisos a su flota y anuncia más renovación

La cooperativa de transporte Carlos Alberto Aray presentó tres buses de dos pisos, valorados en casi medio millón de dólares cada uno, que se suman a su flota para ofrecer un servicio más cómodo y seguro a los pasajeros.

La entrega oficial se realizó con la presencia de directivos, socios y autoridades del sector, quienes destacaron que esta inversión refleja el compromiso de la cooperativa con la provincia y el país. La iniciativa forma parte de un plan integral de modernización que contempla nuevas adquisiciones en los próximos meses.

La compra de buses se dio por una alianza

Marcos Galarza, presidente de la cooperativa, explicó que la adquisición se concretó gracias a una alianza con carrocerías nacionales Miral. “Este es un paso necesario que nos permite cambiar la cultura de servicio que teníamos anteriormente. Los cambios toman tiempo, pero estamos avanzando con visión de futuro”, señaló.

En el acto también intervino Yajaira Mero Loor, gerente de la entidad, quien resaltó que la incorporación de estas unidades es “un reto cumplido que coloca a la cooperativa en un sitial más alto, con un servicio de calidad y comodidad para los usuarios”.

Asimismo, Abel Gómez, gerente de la Fenacotip, recordó que el 80% de los ecuatorianos utiliza transporte público y subrayó que la transportación no es un negocio, sino una necesidad social que depende del esfuerzo de los socios y sus familias.

Algunos datos clave de la inversión

Costo por unidad : USD 450.000

Capacidad : dos buses para 64 pasajeros cada uno y uno para 61 pasajeros

Flota actual : 70 unidades en operación

Socios de la cooperativa : 84

Nuevas adquisiciones previstas: cinco buses adicionales en los próximos meses

Piden respaldo para el transporte local

El dirigente Galarza adelantó que, además de estas tres unidades, en breve se sumarán cinco vehículos más, con lo que la cooperativa busca posicionarse como una de las más modernas de la región. “Queremos fortalecer la confianza entre los socios y proyectarnos hacia un servicio de calidad”, afirmó.

La gerente Mero agregó que el reto ahora es consolidar la operación y garantizar a los pasajeros viajes más seguros, confortables y eficientes en rutas nacionales.

En tanto, la dirigencia hizo un llamado a la ciudadanía a respaldar el transporte local, recordando que cada unidad nueva representa un esfuerzo colectivo de inversión y compromiso.

Ceremonia y bendición de las unidades

El evento de presentación incluyó una oración a cargo del sacerdote Juan García. Él bendijo los vehículos antes de que iniciaran operaciones, reforzando el carácter simbólico y social de la entrega.

Con la incorporación de estas unidades de dos pisos, la cooperativa Carlos Alberto Aray no solo fortalece su flota. También marca un nuevo estándar en la movilidad de pasajeros en Manabí, conectando el servicio tradicional con la innovación tecnológica en el transporte.

Con información de César Vélez.