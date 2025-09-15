El chame, símbolo cultural de Chone, ya es Patrimonio Inmaterial del Ecuador

El chame dejó de ser solo un manjar de las mesas manabitas para convertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador, tras la declaratoria oficial entregada en la 41ª feria del chame realizada en el humedal La Segua, en Chone.

El evento congregó a cientos de visitantes que disfrutaron de platos tradicionales y celebraron un reconocimiento que promete impulsar el turismo, la identidad y la economía local.

Fiesta gastronómica y cultural

El pasado sábado 13 de septiembre de 2025, el humedal La Segua, en la parroquia San Antonio, fue escenario de la feria anual que rinde tributo a este pez de agua dulce. Entre las degustaciones más populares estuvieron el chame estofado, frito y hasta en arroz colorado con huevos.

Entre los asistentes estuvo Ana Zambrano Cedeño, de 94 años, primera reina de San Antonio, quien compartió la jornada junto a sus hijas degustando un plato de chame frito.

Uno de los momentos más esperados fue la entrega oficial de la declaratoria del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), que convirtió al chame en patrimonio del país.

Algunos datos clave del evento

Fecha: sábado 13 de septiembre de 2025.

Lugar: humedal La Segua, parroquia San Antonio de Chone.

Edición: número 41 de la feria del chame.

Reconocimiento: Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador.

Platos más degustados: estofado, chame frito, arroz colorado con huevos de chame.

La declaratoria abre oportunidades para el chame

El alcalde de Chone, Leonardo Rodríguez, destacó que la declaratoria abre oportunidades para encadenamientos productivos.“Este logro nos abre puertas para fortalecer la identidad de nuestra gente y aprovechar de manera sostenible el potencial del chame y de La Segua” señaló.

Leonardo Rodríguez también anunció que trabajan en alianzas con comerciantes y la Cámara de Comercio. La meta, según explicó, es posicionar al chame como marca de identidad y explorar mercados internacionales.

Por su parte, Andrés Rivera Gobea, director técnico zonal subrogante del INPC, enfatizó la importancia ambiental del humedal. “La Segua es uno de los cinco humedales reconocidos por la Convención Ramsar. Aquí convergen técnicas tradicionales de pesca y gastronomía que merecen ser protegidas” agregó.

Orgullo local y proyección internacional

Los habitantes de la zona ven en este reconocimiento una vitrina para mostrar la riqueza cultural de Chone. Aquiles Bravo, morador de La Segua, subrayó. “El chame es internacional, se encuentra en países como Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Pero Chone es la capital de su consumo. Lo que falta es mayor promoción” destacó Bravo.

Con esta declaratoria, el chame no solo se afianza como embajador gastronómico, sino también como pieza esencial de la identidad cultural de Chone y de Manabí.

Con información de César Vélez.