Unos 14.464 habitantes de zonas rurales como Chongón, Posorja y Progreso han accedido a programas municipales que impulsa la Alcaldía de Guayaquil. El alcalde Aquiles Alvarez aseguró que estas iniciativas fortalecen el bienestar integral y cierran brechas históricas de desigualdad. Fuentes oficiales del Municipio confirman que las activaciones comunitarias han extendido la cobertura del Cabildo más allá de la urbe.

Alvarez, quien asumió el cargo en mayo de 2023 con un plan de cinco ejes que incluye infraestructura rural, afirma que “Guayaquil progresa cuando todos sus rincones lo hacen”, declaró el alcalde en un reciente enlace radial, según reportes de la Alcaldía. Por ejemplo, el presupuesto municipal para 2025 alcanzó USD 863 millones, con el 83,58% destinado a inversión social y obra pública, incluyendo parroquias rurales.

Además, en 2024, el Municipio ejecutó más de 5.000 iniciativas de salud que atendieron a un millón de personas, un 44% más que en 2023. La Dirección de Vinculación con la Comunidad lidera estas activaciones, respaldada por Álvarez. En septiembre de 2025, equipos municipales visitaron puntos estratégicos como el Centro de Atención Médica Integral (CAMI) de Chongón y el Barrio Brisas del Mar.

Reacción de beneficiarios de programas municipales

Durante el despliegue de servicios municipales a las zonas rurales, los moradores recibieron información directa sobre trámites administrativos, desde registro civil hasta ventanillas únicas. El equipo de salud municipal atendió consultas generales, controló enfermedades crónicas y tomó signos vitales. Entregaron medicinas gratuitas para hipertensión, diabetes, gastritis y desparasitación, beneficiando directamente a 14.464 personas en un mes.

Por otro lado, en 2025, la Alcaldía amplió las Áreas Territoriales Inclusivas (ATI) con cuatro nuevas unidades en parroquias rurales, sumando a las existentes que ya brindaron 38.000 atenciones terapéuticas este año. Esto eleva la cobertura para personas con discapacidad de 17.000 a 31.000 beneficiarios en 2026, con un aumento presupuestario del 15%. Además, las brigadas de salud municipal recorrieron comunidades como Cerecita y Sábana Grande, donde detectaron tempranamente casos de ansiedad y depresión.

También más de 200 ciudadanos en Progreso, Cerecita, Sábana Grande y San Isidro completaron capacitaciones en maquillaje, enfermería, coctelería, peluquería y atención al cliente durante septiembre de 2025. Estas formaciones, gratuitas y prácticas, generan ingresos familiares y fomentan el autoempleo. “Una madre en Posorja ahora maneja su propio salón gracias a estos cursos”, relata un beneficiario en un testimonio municipal.

Guayaquil anticipa necesidades rurales con datos precisos

En contexto, según el municipio el eje económico del plan de Avarez desde 2023 prioriza la reconfiguración rural para incrementar empleos, cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Para 2025, el Municipio destinó USD 220 millones a obra pública, con viaductos como el de Trinitaria que conectan islas rurales al continente, impulsando el comercio local.

Sin embargo, estos logros construyen sobre antecedentes sólidos. En 2024, completó 1.000 km de vías intervenidas, incluyendo accesos rurales, con una inversión de USD 206 millones. Ahora, en 2025, el el programa ‘Edúcate Guayaquil’ entregó 373.000 textos a 78.000 estudiantes, extendiéndose a escuelas rurales, mientras ‘La Guayaca’ registró 108.000 usuarios para tarifas prioritarias en transporte.

Por consiguiente, en el Guayaquil Sustainable Experience 2025, celebrado el 10 de septiembre, Alvarez presentó alianzas con gremios para renaturalizar parroquias rurales, como huertos en Punta de Piedra y alertas contra incendios en El Morro. Más de 2.000 participantes aplaudieron iniciativas que duplicaron la oferta cultural rural, beneficiando a 217.887 personas en 2025, según la Dirección de Patrimonio Cultural.

Esto incluye la reapertura de la Sala Braille con 2.500 libros y talleres inclusivos en Chongón. Transición hacia el futuro: el alcalde anuncia para 2026 una inversión de USD 18,5 millones en salud, con énfasis en saneamiento rural vía convenios con la CAF.