La ciudad de Guayaquil celebrará todo el mes su Independencia con múltiples actividades

Los festejos por los 205 años de Independencia de Guayaquil arrancarán el 1 de octubre de 2025. Las autoridades municipales y entidades vinculadas a la organización de los eventos, señalaron que se extenderán durante todo el mes para dinamizar el turismo y la economía local.

Actividades culturales y cívicas

El pregón inaugural se realizará el 1 de octubre a las 09:00 en la Plaza Centenario, seguido de una serenata a Julio Jaramillo a las 11:00 en el Mausoleo del Ruiseñor de América.

El Día del Pasillo contará con la participación de Hilda Murillo en Plaza Guayarte a las 18:00. En tanto, la Sesión Solemne del 9 de octubre, a las 18h00. Esto incluirá presentaciones de Yaz Collazo, Luis Mateus, Tus Latin Brothers y la Banda 24 de Mayo.

El desfile artístico de carros alegóricos, el 5 de octubre a las 15:30 en la Avenida 9 de Octubre, mostrará el talento de artistas y colectivos locales.

Eventos deportivos

La programación deportiva tiene como eje la Maratón de Guayaquil, el 5 de octubre, que reunirá a corredores nacionales e internacionales en cuatro categorías: 5K, 12K, 21K y 42K.

El Down Hill del Cerro, evento de ciclismo organizado por la Alcaldía, se desarrollará el 11 de octubre. En tanto, el 18 y 19 de octubre, el público podrá disfrutar de un show de esquí acuático en el Malecón 2000, entre las calles Tomás Martínez y Loja.

El calendario deportivo cerrará el 25 de octubre con el Gran Premio Automovilístico en el Parque Samanes, evento que combinará velocidad y entretenimiento.

Música y entretenimiento

La Gran Feria de Guayaquil, que se realizará del 9 al 12 de octubre en el Parque Samanes (Concha Acústica). Este evento reunirá a artistas internacionales como Grupo Niche, Luis Fonsi, Elvis Crespo, Alci Acosta, Víctor Manuelle, Wilfrido Vargas y Kapo.

El Guayaquil Rock Fest, los días 4 y 5 de octubre en Plaza Guayarte, reunirá a bandas locales y regionales, consolidando a la ciudad como un espacio para este género musical.

El Budokan, feria de arte y cultura alternativa, se desarrollará el 4 y 5 de octubre en el Palacio de Cristal, de 10:00 a 19:00, combinando expresiones creativas y disciplina.

Emprendimiento y tradiciones

El festival Las Peñas Fest, previsto para el 10 y 11 de octubre de 10h00 a 16h00. Esto permitirá que los emprendedores del cerro expongan sus productos y promuevan el turismo comunitario.

La Unción Cívica en el Parque Centenario complementará las celebraciones del 9 de octubre, reforzando la identidad y el fervor ciudadano.

Impacto económico y turístico

La directora de Turismo y Eventos Especiales, Tahiz Panus, informó que se espera que la actividad turística genere USD 50 millones durante octubre. Se espera un impacto directo en el empleo y la economía. Solo el feriado de cuatro días proyecta ingresos de entre USD 15 y 18 millones.

Como parte de la estrategia de promoción, se lanzó la campaña “Cae a Guayaquil, pasa belleza”. Esta estrategia busca posicionar a la ciudad como destino turístico a nivel regional, destacando su oferta cultural, gastronómica, histórica y natural.