Alcaldía de Guayaquil inicia intervención integral en la Bahía para fortalecer el comercio

La Alcaldía de Guayaquil dio inicio este jueves 4 de septiembre a una intervención integral en la Bahía, considerada el corazón comercial de la ciudad, con el propósito de mejorar su infraestructura y fortalecer la actividad económica en beneficio de más de 4.000 comerciantes que operan en un área de 16 hectáreas. La obra, ejecutada por la Fundación Siglo XXI, responde a un compromiso asumido por el alcalde Aquiles Alvarez en su visita al sector el pasado 14 de agosto.

Detalles de la intervención

Durante el acto de inicio, el alcalde Alvarez subrayó la importancia de la Bahía como motor económico: “Aquí cumplimos, aquí no se queda en palabras. Nos ha costado mucho trabajar con la SERCOP por este contrato que se viene esperando desde hace tiempo para tener a la Bahía como debe estar. Para nosotros es el corazón comercial de Guayaquil, la necesitamos bien siempre”, indicó.

El presidente de Segura EP, Fernando Cornejo, explicó que la intervención contempla acciones preventivas y correctivas para garantizar un espacio óptimo antes de la temporada invernal, lo que permitirá asegurar la continuidad de las actividades comerciales en condiciones adecuadas.

Las obras incluyen: mantenimiento de pintura en cinco portones metálicos, cambio de lonas tensomembranas dañadas en cubiertas, sustitución de tapas de hormigón armado en cunetas de aguas lluvias corroídas, renovación de canalones metálicos y bajantes de PVC, reposición de planchas traslúcidas, reparación de tensores y puertas metálicas, rehabilitación de mallas electrosoldadas en el cerramiento perimetral, e instalación y reposición de porcelanato.

Impacto en los comerciantes

La intervención ha sido recibida con expectativa positiva por los comerciantes que trabajan en la zona. Yesenia Astudillo, integrante de la Asociación 30 de Agosto y con 30 años de experiencia en el sector, destacó que las mejoras contribuirán a consolidar un espacio seguro y organizado para quienes se dedican al comercio formal. “Estamos contentos los socios de todas las Bahías por las pro-mejoras que va a dar el Alcalde. A nosotros nos beneficia en su totalidad el buen manejo que está haciendo con la Bahía, somos comerciantes regularizados”, expresó.

El Municipio ha señalado que el proceso también contempla mecanismos de seguimiento y control para garantizar que la infraestructura renovada se mantenga en condiciones adecuadas, evitando el deterioro acelerado por la afluencia de compradores y factores climáticos.

Contexto y relevancia de la Bahía

La Bahía de Guayaquil es uno de los principales polos de comercio popular del Ecuador. Desde hace décadas, concentra a miles de comerciantes organizados que ofrecen productos de diversa índole. Allí se encuentran desde textiles hasta electrodomésticos, a precios accesibles para consumidores locales y visitantes.

La dinámica comercial del sector lo convierte en un espacio estratégico para la economía local. Sin embargo, el desgaste de su infraestructura y las necesidades de mantenimiento. Habían sido señalados como una problemática recurrente por los propios comerciantes y dirigentes gremiales.

Con esta intervención, la Alcaldía busca garantizar la seguridad de los usuarios, reforzar las condiciones de venta y consolidar la Bahía. Esto para que sea un punto de referencia para el comercio formal, en contraste con los espacios informales que suelen proliferar en la ciudad.

Proyección de la obra

Las autoridades municipales prevén que los trabajos se completen en las próximas semanas, antes del inicio del periodo de lluvias. Aquello permitirá enfrentar la temporada invernal con una infraestructura en condiciones adecuadas.

El proyecto no solo apunta a la rehabilitación física. También a impulsar la confianza de los comerciantes y consumidores en este espacio emblemático de la ciudad. Con ello, el Municipio busca consolidar a la Bahía como un sector competitivo y atractivo para el comercio en Guayaquil.