700 aspirantes inician capacitación para ser agentes de control municipal en Guayaquil

700 aspirantes dieron el primer paso hacia su rol como Agentes de Control Municipal (ACM). Inician su formación académica en la Universidad Ecotec. El alcalde Aquiles Álvarez impulsa esta iniciativa para expandir el cuerpo de agentes y cubrir más territorio. Alex Anchundia, gerente general de Segura EP, motivó a los participantes durante la ceremonia inaugural. “Ustedes encarnan el rostro del Municipio de Guayaquil”, declaró con énfasis.

Por otro lado, Joaquín Hernández Alvarado, rector de la Universidad Ecotec, subrayó el impacto social del programa. “Asumimos este desafío como una tarea académica y una contribución real al tejido social”, afirmó. “Construimos una ciudad más segura, ordenada e inclusiva”. Esta alianza entre el Municipio y la academia garantiza una preparación integral. Así, los futuros agentes salen listos para el terreno.

De 21.341 inscritos a 700 elegidos. Todo comenzó en junio de 2025 con un pre-registro masivo. Del 25 al 29 de ese mes, 21.341 ciudadanos se inscribieron en el portal de Segura EP. Sin embargo, solo 12.940 pasaron la validación inicial de requisitos básicos. Entre ellos, bachillerato completo, edad entre 18 y 25 años, y ausencia de antecedentes penales.

Fase de evaluación de los aspirante a agentes de control

La Fundación Santiago de Guayaquil, ligada a la Universidad Católica, supervisó nueve fases de evaluación. Incluyeron pruebas físicas, exámenes académicos y entrevistas psicológicas. Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, destacó la equidad del proceso. “Garantizamos transparencia y objetividad”, señaló en un comunicado oficial del 2 de julio. Así, emergieron los 700 seleccionados: 61% hombres y 39% mujeres, aproximadamente.

En 2024, un proceso similar incorporó 661 agentes de 22.705 postulantes. Aquella convocatoria, iniciada en noviembre de 2023, elevó el total a 1.378 operativos. Ahora, con estos nuevos, Guayaquil alcanzará los 2.000 agentes para diciembre de 2025 o enero de 2026. El crecimiento responde a una demanda ciudadana clara por más presencia en las calles.

Además, el presupuesto municipal para seguridad saltó de 20 millones de dólares en 2023 a 82 millones en 2025. Esta inversión financia no solo reclutamientos, sino también equipamiento y patrullajes. Por ejemplo, en septiembre de 2025, Segura EP reportó un 15% más de operativos en mercados y malecones comparado con el año anterior. Tales cifras, publicadas en el sitio oficial de la Alcaldía, validan el impacto progresivo.

Módulos que forman líderes en seguridad ciudadana

Los aspirantes enfrentan un plan académico exigente de cuatro meses. Cubre cuatro módulos principales: legislación y normativa municipal, comunicación efectiva, ética y liderazgo aplicado, y especialización operativa. Cada uno dura alrededor de 200 horas lectivas. Incluyen simulacros prácticos en escenarios reales de Guayaquil.

Más allá de lo básico, el currículo incorpora temas vitales como primeros auxilios y derechos humanos. Los participantes aprenden gestión de riesgos y resolución de conflictos. También abordan manejo de disturbios e inteligencia emocional. Incluso, incorporan inglés como segundo idioma para apoyar el turismo. “Estas herramientas los convierten en agentes versátiles”, explica un informe de la Ecotec del 29 de septiembre.

La Universidad Ecotec adapta sus instalaciones para esta formación. Usa laboratorios de simulación y campos de entrenamiento. Así, los aspirantes practican intervenciones en plazas como Las Peñas o mercados como el de Caraguay. Esta aproximación práctica asegura que salgan preparados. No solo para vigilar, sino para mediar y educar a la comunidad.

Por su parte, Segura EP complementa con talleres especializados. En abril de 2025, capacitaron a 32 agentes en protección ambiental. Ahora, extienden eso a los nuevos. Incluyen manejo de residuos y respuesta a incendios forestales. Estas adiciones responden al COESCOP, el Código Orgánico que rige sus funciones desde 2017. Actualizado en 2024, enfatiza la prevención del delito y la atención a vulnerables.

Prevención, control y apoyo comunitario

Los futuros ACM asumirán roles definidos por el COESCOP. Previenen delitos menores en calles y espacios públicos. Controlan mercados, plazas y malecones para evitar invasiones. Además, impulsan la seguridad turística en zonas como el Malecón 2000. Gestionan temas ambientales, como el control de vertederos ilegales.

Otro eje crucial es la atención a poblaciones vulnerables. Ofrecen apoyo a personas en situación de calle o migrantes. Socializan ordenanzas municipales sobre reciclaje y tránsito. En 2025, estos agentes han mediado en más de 5.000 conflictos menores, según datos de Segura EP. Redujeron un 8% las quejas por desorden en plazas comparado con 2023.

Además, colaboran con la Policía Nacional y la ATM. En operativos conjuntos, como el de julio de 2025 en el norte de la ciudad, detuvieron 120 infracciones de tránsito. Esta sinergia fortalece el tejido social. Los agentes no sólo imponen, sino que reconstruyen la confianza ciudadana. El alcalde Álvarez lo resume: “Son el puente entre el Municipio y la gente”.

En contextos de crisis, como las inundaciones de marzo de 2025, los ACM distribuyeron ayuda en esteros. Salvó vidas y coordinó evacuaciones. Tales acciones demuestran su valor más allá de la vigilancia. Así, Guayaquil avanza hacia un modelo de seguridad proactiva e inclusiva.

Antecedentes : De 400 agentes de control en 2023 a 2.000 en 2025

La evolución de los ACM marca hitos claros. En 2023, contaban con apenas 400 uniformados. Cubrían sólo el 40% de las parroquias urbanas. La inseguridad, con un alza del 25% en robos callejeros según el ECU 911, presionó por cambios. El alcalde Álvarez, electo ese año, prometió 5.000 agentes. Las finanzas limitaron el ritmo, pero lograron avances sostenidos.

En noviembre de 2023, abrieron la primera convocatoria masiva. Atrajo 22.705 interesados y sumó 661 en octubre de 2024. Aquel grupo, formado en la UCSG, incluyó énfasis en género y equidad. El 30% eran mujeres, un récord entonces. Ahora, la paridad sube al 39% en los nuevos seleccionados.

Por otro lado, en 2024, capacitaciones complementarias elevaron las competencias. Los agentes aprendieron control de tránsito con la ATM. También, protección ambiental con Circular EP. En mayo de 2025, 50 se especializaron en incendios forestales. Estas iniciativas, detalladas en el portal guayaquil.gob.ec, responden a emergencias locales como las de El Morro.

El impacto se mide en números. En 2025, los operativos redujeron invasiones ilegales en malecones un 12%. Además, encuestas municipales muestran un 18% más de percepción de seguridad en mercados. Expertos como el rector Hernández Alvarado ven esto como “reconstrucción social”. Los ACM no solo patrullan; fomentan la convivencia.