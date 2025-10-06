Cómo preparar nachos con carne y queso cheddar: receta tradicional mexicana paso a paso

Los nachos con carne y queso cheddar, uno de los aperitivos más populares de la gastronomía mexicana, pueden elaborarse en casa en menos de 30 minutos, utilizando ingredientes sencillos disponibles en cualquier supermercado, según recomienda el portal gastronómico México Desconocido, que destaca esta preparación por su versatilidad y sabor.

Origen y popularidad del platillo

Los nachos surgieron en la década de 1940 en Piedras Negras, Coahuila (México), cuando un maître llamado Ignacio Anaya, apodado “Nacho”, creó el platillo improvisando con tortillas, queso y chiles jalapeños para un grupo de clientas estadounidenses. Desde entonces, esta botana ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un acompañamiento habitual en bares, cines y reuniones familiares.

Actualmente, existen múltiples versiones: con pollo, guacamole, frijoles refritos o salsas picantes. Sin embargo, la combinación de carne molida sazonada y queso cheddar fundido sigue siendo la más representativa y buscada por su sabor intenso y textura cremosa.

Ingredientes esenciales para preparar nachos con carne y queso cheddar

Para cuatro porciones se requieren los siguientes ingredientes:

250 gramos de carne molida de res

200 gramos de queso cheddar rallado o en lonchas

1 bolsa de totopos o nachos de maíz (200 g)

1 cebolla pequeña finamente picada

1 tomate mediano

1 diente de ajo

1 chile jalapeño (opcional)

Aceite vegetal, sal, pimienta y comino al gusto

También pueden añadirse complementos como frijoles refritos, crema agria o guacamole para un resultado más completo.

Paso a paso: cómo preparar los nachos

Preparar la carne: En una sartén, calienta una cucharada de aceite y sofríe la cebolla y el ajo. Agrega la carne molida y cocina hasta que cambie de color. Añade sal, pimienta y comino. Cocina durante 10 minutos hasta que se evapore el líquido. Montar los nachos: En una bandeja para horno o sartén grande, coloca una capa de totopos, luego distribuye la carne cocida y añade el queso cheddar. Hornear: Lleva la bandeja al horno precalentado a 180°C durante 5 a 7 minutos, o hasta que el queso se derrita completamente. Servir: Añade tomate picado, rodajas de jalapeño y, si se desea, una cucharada de crema agria o guacamole.

El resultado es un platillo crujiente, salado y ligeramente picante, ideal para compartir en reuniones o ver películas.

Consejos para un mejor resultado

Utilizar queso cheddar de buena calidad garantiza una textura cremosa y un sabor más intenso.

garantiza una textura cremosa y un sabor más intenso. Si no se dispone de horno, puede fundirse el queso en el microondas durante 2 minutos , vigilando que no se queme.

, vigilando que no se queme. Para un toque extra de sabor, se recomienda añadir un poco de pimentón ahumado o salsa inglesa durante la cocción de la carne.

o durante la cocción de la carne. Los nachos deben servirse recién hechos, ya que el queso se endurece al enfriar.

Valor nutricional y recomendaciones

Aunque los nachos con carne y queso cheddar son una opción deliciosa, su consumo debe ser moderado. Cada porción aporta aproximadamente 450 calorías, dependiendo de la cantidad de queso y carne utilizados. Para una versión más ligera, puede sustituirse el queso cheddar por queso bajo en grasa y emplear carne magra.

Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública de México (INSP), una dieta equilibrada permite incluir este tipo de preparaciones ocasionalmente, siempre que se acompañen con ensaladas o vegetales frescos.

Un clásico de la cocina mexicana moderna

Los nachos con carne y queso cheddar representan la fusión entre la tradición mexicana y la adaptación internacional. Hoy, son uno de los platillos más consumidos en América y Europa, especialmente en eventos deportivos y menús de comida rápida. Su preparación sencilla, ingredientes accesibles y sabor característico los convierten en una receta infalible para cualquier ocasión.