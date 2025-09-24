Tylor Chase, exestrella infantil de Nickelodeon, se encuentra en situación de calle

El actor estadounidense Tylor Chase, quien se dio a conocer hace 20 años como estrella infantil de Nickelodeon, vive actualmente en la calle y tendría problemas de adicciones.

El hombre, de 36 años, fue visto recientemente en Riverside, California, generando preocupación entre sus seguidores y usuarios de redes sociales. Mientras que su madre confirmó su mal estado económico y mental.

De Nickelodeon a las calles de Riverside

La noticia surgió a partir de un video difundido en TikTok por la creadora de contenido @lethallalli, quien se acercó a Chase al reconocerlo en la vía pública.

En el clip, de apenas unos segundos, se observa al actor con un aspecto descuidado, mientras mira a la cámara y pronuncia algunas palabras con dificultad. “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”, dijo el intérprete, en una breve interacción que inmediatamente llamó la atención de sus fans.

Luego de la difusión del video, se lanzó una campaña de recaudación en GoFundMe, destinada a cubrir necesidades básicas de la exestrella infantil, como vivienda, alimentación y más.

La iniciativa rápidamente comenzó a recibir donaciones y mensajes de apoyo.

La madre del actor pide no darle dinero

La creadora de contenido que lo grabó, @lethallalli, compartió una captura de pantalla que muestra una conversación con la madre de Tylor Chase, donde esta le pidió que dejara de juntar dinero para él.

“Agradezco tu esfuerzo. Pero el dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos solo”, le dijo.

Ante esto, Lethallalli le respondió que no sabía qué hacer con el dinero recaudado. “Hay dinero que me gustaría al menos darte porque no sé qué más hacer con él. El dinero no es para mí y no es mi deseo recibirlo”, comentó.

Finalmente, la madre de Tylor pidió reunirse con la chica y le reiteró que no sería buena idea darle dinero al actor. “Si quieres reunirte conmigo en la plaza algún día, estaría bien. Podría depositarlo en una cuenta para él. Pero como dije, no es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo; es un niño bueno y dulce. Pero necesita ayuda médica”, sentenció.

¿Qué pasó con Tyler después de Nickelodeon?

Tylor Chase, nacido el 6 de septiembre de 1989 en Arizona, es un actor conocido por su trabajo en series juveniles y de comedia. Inició su carrera en los años 2000 con apariciones en televisión, destacando su rol como Martin Qwerly en Manual de supervivencia escolar de Ned (2004-2007) de Nickelodeon, donde interpretó a un estudiante parlanchín y simpático.

En 2007, debutó en cine con Good Time Max, una comedia independiente. También participó en Everybody Hates Chris (2005), consolidando su presencia en producciones familiares.

Tras su etapa en Nickelodeon, su carrera se mantuvo discreta, con roles secundarios en series y películas independientes, sin alcanzar la fama masiva de su adolescencia.