Tragedia en Brasil: murió el director del documental del Chapecoense en un accidente aéreo

El cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, de 44 años, murió la noche del martes 23 de septiembre en un accidente aéreo en Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Brasil. En el siniestro también fallecieron el piloto Marcelo Pereira de Barros, el arquitecto chino Kongjian Yu y el cineasta Rubens Crispim Jr.. La aeronave se estrelló en una zona rural de la región del Pantanal, a unos 140 kilómetros de Campo Grande. Las autoridades investigan las causas del impacto, mientras que bomberos y equipos policiales confirmaron que la avioneta se incendió tras la colisión.

Un legado en el cine documental

Luiz Fernando Ferraz se consolidó como un referente del cine documental en Brasil. Su obra más destacada, “Chapecó Dossier: El Juego Detrás de la Tragedia”, fue nominada a un Emmy Internacional en 2023. La producción de WBD/HBO en colaboración con Pacha Films exploró las investigaciones posteriores al accidente aéreo del Chapecoense, ocurrido en 2016 en Colombia, donde murieron 71 personas, entre ellas 19 futbolistas y nueve dirigentes.

El documental profundizó en los fallos del sistema de aviación, las responsabilidades políticas y el impacto humano en sobrevivientes y familias de las víctimas. Ferraz dirigió esta producción junto a Luis del Valle y Thom Walker, logrando reconocimiento internacional.

Trayectoria y colaboraciones

Ferraz trabajó en otros proyectos de relevancia internacional. Fue cocreador de “Ganar o Ganar”, documental sobre el Al-Nassr FC, equipo donde juega Cristiano Ronaldo, producido por el grupo MBC/Shahid. También participó en “Paisaje de Hormigón”, sobre el arquitecto Álvaro Siza, y en “Algo en el Espacio”, dedicado a artistas contemporáneos de Brasil.

Además, la Academia Brasileña de Cine destacó su dirección de “Miller & Fried – Los orígenes del país del fútbol”, en coproducción con Globo Filmes, y de la serie Tesouros do Tapajós, grabada en la selva amazónica.

La presencia de Kongjian Yu en Brasil

Entre las víctimas también se encontraba el arquitecto chino Kongjian Yu, profesor de la Universidad de Pekín y fundador del estudio Turenscape, uno de los más influyentes del mundo en arquitectura paisajística.

Yu visitó Brasil en septiembre para participar en la Conferencia Internacional del Consejo de Arquitectura y Urbanismo (CAU) en Brasilia, y posteriormente en la Bienal de São Paulo. En los días previos al accidente viajó al Pantanal para registrar material audiovisual sobre su concepto de “ciudades esponja”, aplicado en más de 250 ciudades y diseñado para reducir los riesgos de inundaciones urbanas.

Investigación en curso

El accidente ocurrió en la zona de Fazenda Barra Mansa, un destino turístico conocido en el Pantanal. Según reportes del portal Mídia Max, la aeronave cayó y se incendió en un área de difícil acceso.

Agentes del Departamento para la Represión de la Corrupción y el Crimen Organizado y equipos de bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas y recuperar los cuerpos. Hasta ahora no se han revelado las causas oficiales del siniestro.

Una pérdida para la cultura y la arquitectura

La muerte de Luiz Fernando Ferraz y Kongjian Yu representa una pérdida significativa para la cultura y la arquitectura a nivel internacional. Mientras Ferraz consolidaba una trayectoria documental con impacto global, Yu desarrollaba proyectos urbanos innovadores en Asia, Europa y América.

Ambos se encontraban en Brasil para trabajar en un proyecto conjunto sobre planificación urbana y resiliencia ambiental en el Pantanal, una de las mayores reservas naturales del planeta.