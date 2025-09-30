COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
Música

Preocupación por Raphael: suspensión de concierto a última hora causa alarma entre sus fanáticos

Raphael canceló en Zamora un concierto programado para este viernes 26 de septiembre, tras sufrir complicaciones de salud atribuidas a un proceso gripal, según su oficina.
2 minutos de lectura
Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

[email protected]

El cantante español Raphael suspendió a última hora del viernes 26 de septiembre de 2025 el concierto gratuito que iba a ofrecer en el recinto ferial Ifeza, en Zamora (España). Era parte de la gala de entrega de los Premios de la Fundación Caja Rural. Su oficina de representación informó que la decisión se debe a “motivos médicos relacionados con un proceso gripal”.

Reacciones y cambios en la gala

La cancelación, anunciada pocas horas antes de la actuación, obligó a la organización a modificar la agenda prevista. En lugar del show de Raphael, la velada incluyó música de discoteca de los años 80. También hubo una actuación del grupo La Poptelera. Y un cierre con el DJ Renovation Experience a partir de la 1h00 de la madrugada.

Los organizadores lamentaron la ausencia del artista, uno de los más esperados en la programación especial. Además, trasladaron comprensión hacia la situación de salud que impidió su participación.

Contexto de salud del cantante

La suspensión adquiere relevancia porque es la primera cancelación de Raphael desde su regreso a los escenarios. Esto ocurrió tras haber superado en 2024 un linfoma cerebral primario. La enfermedad le obligó entonces a apartarse de la vida pública y a cancelar varios compromisos profesionales.

El artista retomó su actividad en junio de 2025 con un concierto en el Teatro Romano de Mérida, donde expresó ante el público: “Sigo siendo el mismo”. Desde entonces, había mantenido una agenda activa. Esto siempre siguiendo recomendaciones médicas.

Próximos compromisos

La oficina de management de Raphael aclaró que la suspensión en Zamora responde únicamente a un cuadro gripal. No está vinculada con la enfermedad previa. Por el momento, la agenda de octubre del cantante se mantiene sin cambios. Hay conciertos previstos en Murcia, San Sebastián, Almería y Palma de Mallorca.

