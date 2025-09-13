¿Por qué algunas estrellas “cantan” en medio del vacío espacial?

En 2004, un equipo de astrónomos del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica identificó el planeta 55 Cancri e, un gigante de carbono en el vacío espacial. El análisis espectral reveló que su composición incluye una alta concentración de diamante. Se encuentra a 40 años luz de la Tierra y presenta temperaturas extremas, superiores a los 2000 grados Celsius.

¿Qué encontraron los investigadores?

Este planeta ha generado gran interés entre los científicos, ya que su composición difiere de los planetas rocosos del sistema solar. El equipo de investigación utilizó espectrómetros para detectar las características químicas de su atmósfera, que está compuesta por hidrógeno y helio. Sin embargo, la presencia de carbono cristalizado le da un valor económico imposible de estimar.

Otro hallazgo curioso fue el planeta HD 189733b, que se caracteriza por sus lluvias de vidrio y silicato. Las partículas en su atmósfera viajan a más de 8000 km/h, lo que hace imposible la exploración con tecnología actual. Los estudios del Telescopio Espacial Hubble proporcionaron datos detallados sobre sus condiciones extremas.

En un estudio paralelo, los científicos del Instituto Max Planck de Astronomía descubrieron un planeta hecho principalmente de hielo caliente. Este objeto celeste, a pesar de estar muy cerca de su estrella, mantiene una temperatura y presión internas excepcionales. Los datos obtenidos han aportado nuevas perspectivas sobre la formación de planetas fuera del sistema solar.

¿Hay estrellas que cantan?

Aunque el espacio es silencioso, algunas estrellas emiten vibraciones que pueden ser interpretadas como sonidos. La NASA y el Observatorio Espacial Kepler han demostrado que estas vibraciones, conocidas como astroseismología, se generan en el interior de las estrellas. El fenómeno ocurre cuando las estrellas experimentan pulsaciones internas debido a cambios en su temperatura y presión.

En 2018, un equipo de la Universidad de Birmingham analizó los datos obtenidos por el telescopio Kepler y encontró que algunas estrellas emiten frecuencias que pueden traducirse en notas musicales. Los astrónomos han catalogado más de 300 estrellas cuyas vibraciones ofrecen información sobre su composición interna y evolución. Este tipo de investigación ha permitido estudiar las estrellas sin necesidad de observarlas directamente.

A través de estos estudios, también se han registrado ondas sonoras provenientes de estrellas en proceso de colapso. Cuando una estrella alcanza el final de su vida, estas ondas pueden convertirse en un tipo de supernova. En 2020, un equipo de la NASA publicó un informe detallando las vibraciones de una estrella moribunda, las cuales fueron estudiadas mediante tecnología de radioastronomía.

Un estudio reciente de la Universidad de Cantabria mostró que estas vibraciones permiten calcular características como el tamaño y la edad de las estrellas. De esta manera, se ha abierto un nuevo campo para investigar el comportamiento de las estrellas a través de sonidos en el espacio, que se traducen en valiosos datos científicos.

Objetos invisibles y galaxias ultracompactas en el vacío espacial

El universo está lleno de objetos que no emiten luz y son prácticamente invisibles. Los agujeros negros primordiales son un buen ejemplo de estos misteriosos cuerpos celestes. A pesar de que no pueden ser observados directamente, su gravedad influye en los objetos cercanos. La Agencia Espacial Europea (ESA) ha desarrollado nuevas técnicas para detectar su presencia observando los efectos de su gravedad en estrellas cercanas.

Además, las lunas de Júpiter y Saturno continúan sorprendiendo a los astrónomos. Por ejemplo, la luna Ío presenta una actividad volcánica intensa. El análisis de las imágenes capturadas por la sonda Juno reveló que Ío tiene más de 400 volcanes activos, los cuales expulsan azufre y dióxido de azufre a gran escala. Este fenómeno genera uno de los paisajes más espectaculares del sistema solar.

El papel de los telescopios

Los telescopios espaciales también han permitido descubrir galaxias ultracompactas, que son pequeñas pero densas. Estas galaxias tienen un número limitado de estrellas, pero su alta densidad las hace igualmente interesantes. Los científicos de la Universidad de Leiden han encontrado varias de estas galaxias a través de estudios infrarrojos. El estudio de estos objetos podría proporcionar más información sobre la materia oscura y la formación de las primeras galaxias en el universo.

Otro hallazgo reciente fue realizado por astrónomos del Instituto de Astrofísica de Canarias, que identificaron una nueva clase de planetas. Estos planetas, aunque distantes de la Tierra, mantienen estructuras de hielo y roca a temperaturas extremadamente altas, desafiando lo que sabíamos sobre la formación planetaria. Este descubrimiento abre la puerta a futuras misiones espaciales que podrían analizar estos cuerpos de cerca.