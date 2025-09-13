Perú ganó el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos con su pan de chicharrón y cebolla

Perú se proclamó campeón del Mundial de Desayunos, un torneo digital organizado por el streamer español Ibai Llanos. Lo hizo tras ganar la final este sábado 13 de septiembre con su pan con chicharrón y cebolla, que superó por estrecho margen a la arepa venezolana. Las votaciones se dieron a través de TikTok, Instagram y YouTube. Llanos, con más de 15 millones de seguidores en Twitch, anunció el triunfo vistiendo la bandera peruana.

La iniciativa, lanzada en agosto para promover gastronomías matutinas globales mediante participación masiva de internautas, culminó con casi 10 millones de votos en la semifinal para Perú. Aquello destacó su récord histórico en el certamen. El pan contiene chicharrón y cebolla y representó la tradición limeña en un duelo reñido contra la arepa reina pepiada venezolana, rellena de pollo desmechado, aguacate y mayonesa.

Pan de chicharrón con cebolla le ganó a la arepa

Llanos, con más de 15 millones de seguidores en Twitch, anunció el triunfo vistiendo la bandera peruana y exhibiendo una sartén dorada como trofeo simbólico. “Ha sido una locura; he descubierto mucha gastronomía”, declaró el creador de contenido vasco durante la transmisión en vivo, que atrajo picos de interacción en redes sociales. El torneo, iniciado el 18 de agosto con 16 países compitiendo en rondas eliminatorias, generó más de 28 millones de votos en semifinales.

Dicha cifra superó las de los cuartos de final. Perú avanzó eliminando a México en octavos con 2,5 millones de votos y a Ecuador en cuartos. A Chile en semis con 10 millones de respaldos frente a 7,8 millones de la marraqueta con palta. Venezuela, por su parte, derrotó a Colombia y Bolivia, posicionando la arepa como emblema caribeño.

Dejaron a varios países en el camino

La final, abierta el 8 de septiembre cerró con resultados parciales mostrando empates en Instagram y YouTube, pero ventaja peruana en TikTok (6,9 millones vs. 6,7 millones). Llanos, figura del entretenimiento digital desde 2014 con eventos como La Velada del Año, diseñó el formato para fomentar el intercambio cultural. Los usuarios votaban likando comentarios verificados en publicaciones oficiales.

En Perú, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Asociación Peruana de Porcicultores impulsaron campañas. Ellos distribuyeron desayunos gratuitos en chicherías limeñas para motivar votos. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, respaldó el platillo en TikTok, llamándolo “dupla ganadora” junto al tamal. Ibai visitó el restaurante Yakumanka de Gastón Acurio en Barcelona, probando el pan con chicharrón y elogiando la “locura” de la comunidad peruana.

Los venezolanos defendieron su tradicional arepa

Perú, con su herencia incaica y fusiones coloniales, ve en esta victoria una promoción global de su cocina callejera, similar a reconocimientos previos en rankings como TasteAtlas. Venezuela celebró la final como hito de identidad, con la arepa como símbolo versátil. Otros eliminados, como Ecuador (bolón de verde y encebollado) y Chile (marraqueta), destacaron en etapas iniciales.

Llanos adelantó ediciones futuras, posiblemente ampliadas a más continentes. El evento, sin patrocinios formales, se sostuvo en viralidad orgánica, demostrando el poder de influencers para unir tradiciones alimentarias. En comentarios, peruanos exclamaron “el pan con chicharrón es el más rico“, mientras venezolanos defendieron su arepa.