Pan con chicharrón vs. arepa: Perú y Venezuela se disputan la final del Mundial de los Desayunos de Ibai Llanos

El certamen gastronómico organizado por el streamer español Ibai Llanos ya tiene definidos a sus dos finalistas: el pan con chicharrón de Perú y la arepa venezolana. Ambos platillos se enfrentarán en la gran final este lunes 8 de septiembre de 2025 a las 19h00 (hora de España). Será un duelo que promete emociones fuertes y una participación masiva en redes sociales.

El llamado Mundial de los Desayunos, que se desarrolla a través de votaciones abiertas en línea, se ha convertido en un fenómeno cultural sin precedentes. En las semifinales, la participación rompió récords con más de 28 millones de votos emitidos en apenas unas horas.

Resultados de semifinales

Perú (pan con chicharrón): 10 millones de votos

Chile (marraqueta): 7,8 millones

Venezuela (arepa): 5,5 millones

Bolivia (api con buñuelos): 5,2 millones

La contienda entre Perú y Chile resultó contundente, con una diferencia de más de dos millones de votos. En cambio, el enfrentamiento Venezuela vs. Bolivia fue de infarto: apenas 300 mil votos separaron a la arepa del api con buñuelos, uno de los desayunos más representativos del altiplano andino.

Dos íconos de la gastronomía latina en la final

La final tendrá un marcado sabor latinoamericano. El pan con chicharrón peruano, una de las delicias más populares de la cocina criolla, llega acompañado de camote frito y salsa criolla. Estos elementos refuerzan su identidad. Por su parte, la arepa venezolana, símbolo de unión y versatilidad, defiende el orgullo de un país que la consume en todas sus formas: rellena de queso, carne mechada, pollo o aguacate.

Más allá de la competencia, ambos platillos representan tradiciones culinarias arraigadas en la vida cotidiana de millones de personas. Esto ha generado un intenso debate en redes sobre cuál debe llevarse el título.

Ibai Llanos: un torneo convertido en fenómeno global

Desde que inició el torneo, Ibai Llanos ha insistido en que el objetivo es celebrar la diversidad gastronómica mundial. Sin embargo, el impacto superó las expectativas. Miles de usuarios se han volcado a votar, compartir memes, defender a su plato favorito y hasta organizar campañas digitales para sumar apoyos.

“Va a ser la final más reñida de todas. Estoy seguro de que vamos a superar el récord de votos de la semifinal. Animo a todos a votar, porque este lunes se decide todo”, dijo el streamer en una de sus transmisiones recientes.

Perú vs Venezuela: una cita que hará historia

Con millones de personas pendientes del desenlace, el certamen trasciende lo culinario para convertirse en un fenómeno social que conecta a comunidades de diferentes países. El lunes se sabrá cuál es el desayuno más popular del mundo, elegido directamente por la gente, en una final que promete ser histórica.

Perú y Venezuela miden fuerzas, pero lo que ya ha quedado claro es que Latinoamérica ha conquistado el paladar global con su cultura, tradición y sabor.