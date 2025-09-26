Natti Natasha anuncia que espera una niña durante los Premios Juventud 2025

Durante la 22.ª entrega de los Premios Juventud, celebrada por primera vez en Panamá la noche del jueves 25 de septiembre, la cantante Natti Natasha aprovechó su presentación musical para anunciar al público que está esperando una niña. Se trata de su segunda hija con Raphy Pina. El anuncio fue realizado en vivo, en un momento emotivo que combinó música, familia y celebración.

Un anuncio musical con emoción y significado

La artista dominicana, de 38 años, subió al escenario para estrenar un nuevo tema musical. En su interpretación, compartió con el público uno de los momentos más importantes de su vida personal: el anuncio del sexo de su bebé. Lo hizo en presencia de su pareja, el productor Raphy Pina, y su hija Vida Isabelle, de 4 años.

“Anunciar el sexo de nuestro bebé junto a Raphy y Vida, en los premios, fue un regalo de Dios”, escribió la cantante posteriormente en su cuenta de Instagram.

La revelación fue acompañada de una canción inédita, escrita especialmente para el momento. La artista la describió como una pieza que “expresa cada detalle de lo que siento y lo que significa esto en nuestras vidas”.

Gira pospuesta y planes familiares

Con la llegada del nuevo miembro, Natti Natasha y Raphy Pina se preparan para ampliar su familia a cuatro. Debido al embarazo, la intérprete de éxitos como “La mejor versión de mí” anunció en junio que pospuso su gira musical para 2026.

“Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar. Así que confirmado, ‘Tour 2026’, pero con la familia agrandada”, comentó la cantante en un video publicado en redes sociales.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes celebraron la noticia y mostraron su apoyo por la decisión de priorizar la familia en esta etapa.

La familia Pina Natasha crece

Además de Vida Isabelle y la niña que viene en camino, Raphy Pina es padre de tres hijos mayores: Mía, Rafael (Monty) y Antonio (Chingui), frutos de relaciones anteriores. Con la llegada de su quinta hija, el productor puertorriqueño ampliará su núcleo familiar. Se consolidará un hogar con dos hijas en común con Natti Natasha.

La cantante ha expresado en distintas ocasiones que la maternidad ha sido una de las experiencias más transformadoras de su vida, y que esta nueva etapa reafirma su propósito personal y artístico.

“Hoy siento que mi propósito, mi razón de ser, crece aún más… y este instante vivirá para siempre en nuestros corazones. Una noche mágica”, concluyó la artista en su publicación tras la gala.

Premios Juventud 2025: Una noche de música y revelaciones

La edición 2025 de los Premios Juventud marcó un hito histórico al celebrarse por primera vez fuera de Estados Unidos, en la ciudad de Panamá, reuniendo a destacados artistas de la música latina. Natti Natasha fue una de las protagonistas de la noche, no solo por su actuación musical, sino por el impacto emocional de su anuncio.

Su presentación fue uno de los momentos más comentados de la gala, destacando tanto en medios de comunicación como en redes sociales. La combinación de arte y maternidad convirtió su número en uno de los más memorables de la noche.