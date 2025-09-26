Lewis Hamilton se ausenta de pruebas de Ferrari para acompañar a su bulldog Roscoe en coma

El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, confirmó este 26 de septiembre que su perro Roscoe, hospitalizado en Italia, permanece en coma tras complicaciones por neumonía, razón por la cual no participó en las pruebas de neumáticos de Pirelli realizadas en Mugello.

Un estado crítico que preocupa a la Fórmula 1

Hamilton explicó en sus redes sociales que Roscoe fue hospitalizado de urgencia por dificultades respiratorias. Durante la atención, el bulldog sufrió un paro cardíaco, aunque los veterinarios lograron reanimarlo. “Está en coma. Mañana intentaremos despertarlo, pero no sabemos si lo logrará”, escribió el piloto británico.

El deportista agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y pidió mantener a Roscoe en sus pensamientos. El perro, de 12 años, ya había presentado complicaciones durante el Gran Premio de Bakú, cuando mostró dificultades para respirar.

La situación obligó a Ferrari a autorizar la ausencia de Hamilton en las pruebas de Pirelli. En su lugar, participó el piloto reserva Guanyu Zhou, quien acompañó a Charles Leclerc en la jornada de ensayos.

Ferrari y la decisión de Hamilton

Las pruebas en Mugello eran clave para el desarrollo del próximo monoplaza de Ferrari. Sin embargo, la escudería comunicó oficialmente que Hamilton se ausentaba por “razones personales”. Posteriormente, el propio piloto explicó que la causa fue el estado de salud de Roscoe.

Hamilton priorizó su presencia en el hospital junto a su mascota. En varias ocasiones, el británico ha descrito a Roscoe como un apoyo emocional fundamental, especialmente en momentos de alta presión en la Fórmula 1.

Este episodio marca una de las escasas ocasiones en que Hamilton deja de lado compromisos deportivos, lo que refleja la gravedad de la situación que atraviesa su bulldog.

Roscoe: más que una mascota

Adoptado en 2013, Roscoe ha acompañado a Hamilton en temporadas históricas, convirtiéndose en una figura reconocida en el paddock. Incluso cuenta con acreditación oficial de la FIA y con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram, donde comparte imágenes de sus viajes y entrenamientos.

Su presencia en los circuitos lo convirtió en una especie de “mascota oficial” del campeón británico. Para Hamilton, Roscoe representa un lazo emocional que trasciende lo deportivo, algo que ha mencionado en múltiples entrevistas.

Este vínculo se refleja en la forma en que la comunidad de la Fórmula 1 ha reaccionado a la noticia. Desde pilotos rivales hasta equipos contrincantes, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y solidaridad hacia Hamilton.

Reacciones y mensajes de apoyo

El británico compartió en sus cuentas que “han sido unas horas aterradoras” y pidió a sus seguidores que recen por Roscoe. Decenas de mensajes llegaron desde fanáticos, colegas y medios especializados.

La cuenta oficial de Roscoe en Instagram también se ha convertido en un espacio de interacción, donde seguidores dejan mensajes de ánimo y deseos de recuperación. Este nivel de cercanía refleja cómo la figura del bulldog trascendió más allá de lo deportivo.

Mientras Ferrari y la Fórmula 1 continúan con la planificación de la temporada, Hamilton centra sus energías en acompañar a Roscoe, en una lucha que combina la incertidumbre médica con la fortaleza emocional del piloto.

Un momento personal que trasciende las pistas

Aunque la Fórmula 1 se caracteriza por la competencia y la exigencia técnica, este episodio recuerda la dimensión humana de sus protagonistas. La prioridad de Hamilton en estos días no son las pruebas de neumáticos ni el calendario deportivo, sino la salud de su compañero de vida.

Con el apoyo de su equipo, de sus seguidores y de la comunidad automovilística, el británico se mantiene junto a Roscoe en este momento crítico, a la espera de su recuperación.