La madre de Sean ‘Diddy’ Combs suplica clemencia al juez que lo sentenciará

Janice Combs, madre del rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs, presentó una carta al juez Arun Subramanian en Nueva York, el 23 de septiembre, solicitando clemencia para él antes de la audiencia de sentencia programada para el próximo 3 de octubre.

Reconoce los errores de Diddy y pide clemencia

La carta de Janice Combs, de 84 años, forma parte de un memorando de sentencia presentado por la defensa del artista, que incluye más de 70 cartas de apoyo de familiares, amigos y asociados.

En la misiva, la mujer admitió que su hijo “ha cometido errores terribles en su vida, lo sé y sé que él también lo reconoce”.

Además, detalló las pérdidas tempranas en la vida de ‘Diddy’, como la muerte de su padre cuando tenía dos años y la de su tío a los nueve. Según la carta, estas experiencias dejaron huellas profundas, pero no impidieron que Combs trabajara desde joven para apoyar a su familia y, más tarde, a sus siete hijos.

La mujer, quien cumplirá 85 años el 21 de diciembre, expresó el dolor causado por la separación. “Esta separación durante el último año, mientras Sean ha estado encarcelado, ha sido dolorosa y sumamente difícil para mí y para sus hijos. Quisiera pasar los últimos años de mi vida con mi hijo, Sean”, escribió.

Arresto y veredicto del juicio

Sean “Diddy” Combs, fundador de Bad Boy Records, fue arrestado el 16 de septiembre de 2024 en Nueva York por cargos federales.

En julio pasado, un jurado lo declaró culpable de dos cargos de transporte para participar en prostitución, relacionados con el traslado interestatal de mujeres para actos sexuales remunerados, cada uno con una pena máxima de 10 años de prisión, sumando hasta 20 años.

Sin embargo, fue absuelto de cargos más graves como conspiración de racketeering (obtener dinero de manera deshonesta o ilegal) y trata sexual, que podrían haber resultado en cadena perpetua.

El juicio, que duró ocho semanas en el Distrito Sur de Nueva York, atrajo atención global por involucrar acusaciones de violencia y coerción en eventos conocidos como “freak-offs”.

Combs permanece recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn desde su arresto. Acumula más de 13 meses de tiempo servido, que se acreditará en la sentencia final.

Esto dice la defensa de Diddy Combs

Los abogados de Combs pidieron al juez que la sentencia no supere los 14 meses de prisión, equivalente al tiempo ya cumplido. Esto implicaría su liberación inmediata.

En el memorando, destacan la sobriedad de Combs por primera vez en 25 años. Así como su participación en programas educativos para reclusos y el impacto en su familia, incluyendo la pérdida de su expareja Kim Porter en 2018.

Otras cartas de apoyo provienen de sus hijos, como Justin, Christian (King) y las gemelas D’Lila y Jessie, quienes describen a Combs como un padre cariñoso.

Su exnovia, la rapera Yung Miami, y la madre de su hija menor, Dana Tran, también enfatizaron su lado familiar y esfuerzos de rehabilitación.

La hermana adoptiva, Keisha Combs, relató visitas en prisión donde observó los beneficios de su sobriedad. “El velo oscuro de la adicción, confusión y caos de su vida ha desaparecido”, dijo.

La justicia pide pena mayor

La fiscalía federal recomendó previamente una pena de 51 a 63 meses, argumentando la historia de violencia de Combs y su intento de minimizar conductas.

El Departamento de Probación sugirió hasta siete años y tres meses, cinco veces el promedio para casos similares bajo la Ley Mann. El juez Arun Subramanian, quien preside el caso, deberá considerar las guías federales de sentencia, pero tiene discreción amplia.

Anteriormente, denegó fianza a Combs en múltiples ocasiones, citando riesgo de fuga y peligro público, pese a condiciones carcelarias descritas como “inhumanas” por la defensa.