Glenda Morejón anuncia el nacimiento de su hija Victoria

La marchista ecuatoriana Glenda Morejón confirmó este jueves 11 de septiembre a través de sus redes sociales el nacimiento de su hija, Victoria. Lo hizo con una publicación emotiva en la que expresó su alegría y agradecimiento por el nuevo capítulo que inicia en su vida como madre.

Un mensaje desde el corazón

“Bienvenida al mundo, Victoria. Un nuevo capítulo comienza en nuestras vidas. Te amamos, princesa. Gracias por elegirnos como tus papás”, escribió la deportista de alto rendimiento en una historia de Instagram acompañada de tierno video que muestra la manito de su bebé.

Aunque la publicación no incluye detalles sobre el lugar o la hora del nacimiento, fue suficiente para generar numerosas reacciones de apoyo. Los seguidores, compañeros del ámbito deportivo y figuras públicas extendieron sus felicitaciones.

La noticia llega en medio de un periodo de transición para Morejón. Desde mediados de 2024 había compartido con discreción algunas imágenes sobre su embarazo y estado de salud. Siempre enfocándose en mantener su privacidad.

Carrera deportiva y pausa temporal

Glenda Morejón, una de las principales figuras del atletismo sudamericano, ha representado al país en múltiples eventos internacionales, incluyendo campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos.

Desde su irrupción en la élite deportiva tras su destacada actuación en los 5.000 metros marcha en la categoría juvenil, Morejón se ha convertido en referente del deporte de resistencia. Ha sido reconocida tanto por su talento como por su disciplina.

A raíz de su embarazo, la atleta pausó temporalmente su calendario competitivo. Se ha enfocado en su bienestar personal y familiar. Hasta el momento, no ha emitido declaraciones sobre su regreso a las pistas. Sin embargo, sus entrenadores han señalado en ocasiones anteriores que su preparación podría reanudarse luego del proceso posparto, siempre que las condiciones físicas y emocionales lo permitan.

Reacciones del entorno y proyección futura

Diversos miembros del mundo deportivo han expresado públicamente sus felicitaciones a Glenda Morejón por esta nueva etapa.

Aunque no existe una fecha oficial para su retorno, el entorno de Morejón no descarta que pueda reintegrarse a los entrenamientos durante 2026. Esto sería con miras a nuevas competencias o eventos clasificatorios. Su retorno, de concretarse, marcaría una nueva etapa en su carrera. Ahora también como madre.

El nacimiento de Victoria, primera hija de Glenda Morejón y su esposo Marlon Pesántez, representa un acontecimiento significativo. No solo en su vida personal, sino también dentro del deporte nacional. Evidencia el equilibrio que muchas atletas buscan entre la maternidad y el alto rendimiento. Por ahora, el mundo del atletismo celebra junto a ella esta nueva vida. A la espera de que en un futuro vuelva a representar al país en las pistas internacionales.