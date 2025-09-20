Flor María Palomeque protagoniza la nueva telenovela 'Mofle la del barrio'.

La televisión ecuatoriana celebra el regreso de la reconocida actriz Flor María Palomeque. La talentosa guayaquileña vuelve a la pantalla chica como protagonista de la telenovela ‘Mofle la del barrio’, una nueva producción que promete conquistar al público nacional con humor y cercanía.

El esperado estreno está programado para el martes 30 de septiembre, a través de la señal de TC Televisión.

La trama

La historia de ‘Mofle la del barrio’ gira en torno a ‘La Mofle Thalía’, interpretada por Flor María Palomeque, una mujer auténtica y divertida que trabaja como empleada en la mansión de una familia adinerada.

Allí descubrirá que la dueña de la casa es su hermana melliza, Flor Mary Palomoney, quien creció en un ambiente de lujos y comodidades.

El drama se profundiza cuando Ricardo Maldini (Henry España), empresario chocolatero y esposo de Flor Mary, queda encantado por el carisma de La Mofle.

Esta situación pondrá a prueba los lazos familiares y el equilibrio del barrio. La trama incluye secretos ocultos, amores prohibidos y la amenaza de perder el barrio por intereses empresariales.

‘Mofle la del barrio’, c on elenco de lujo

La telenovela también destaca por su elenco de renombre en la televisión nacional, quienes aportarán dinamismo y diversión a la historia.

Entre los personajes están Cecilia Cascante como Solange ‘La Roba Pollos’, la vecina que siempre está al tanto de todo. También figura Kevin Chapin como ‘El Yordan’, un rapero que intenta conquistar a La Mofle.

Angélica Arriciaga encarna a ‘Yojandris’, la empleada aspirante a la élite social. Por su parte, Sofía Caiche interpretará a Deborah Dora Mendieta, mejor amiga de la protagonista.

El villano de la historia es Juan Esteban ‘El Juanqui’, papel que interpreta el reconocido actor Danilo Esteves, con planes oscuros que amenazan la paz del barrio. Y la prima con secretos inesperados es La Yuly, interpretada por la popular María Fernanda Ríos.

Humor y amor en la pantalla chica

‘Mofle la del barrio’ llega con el lema oficial: “Ella sabe de amor… y de humor”, destacando la esencia del personaje de Flor María Palomeque.

Con este mensaje, la telenovela busca transmitir alegría y reflexión, resaltando que el verdadero lujo no se encuentra en lo material, sino en ser uno mismo.

Mientras tanto, los seguidores de Flor María Palomeque expresan en redes sociales entusiasmo por su regreso a un papel protagónico, pues su carisma y talento la han convertido en una de las figuras más queridas de la televisión ecuatoriana.

Trayectoria de Flor María Palomeque

Hay que recordar que la intérprete guayaquileña protagonizó la comedia ‘La pareja feliz’, que se emitió por el canal Teleamazonas; asimismo actuó en la primera temporada de ‘El Cholito’, ‘Ni en vivo Ni en directo’, la telenovela ‘Mostro de Amor’, ‘3 Familias’, ‘Amores que matan’ y el programa cómico ‘Vivos’, por precisar algunas producciones.