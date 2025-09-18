“Sentí que me desnudaron ante el país”: Érika Vélez confiesa cómo vivió su caída en MasterChef Ecuador

Después de meses de silencio, Érika Vélez habló abiertamente sobre su salida de MasterChef Ecuador en una entrevista exclusiva. Con lágrimas en los ojos, la presentadora ecuatoriana narró cómo vivió la caída en vivo que marcó su carrera y cómo enfrentó las críticas y burlas en redes sociales.

Han pasado seis meses desde que Érika Vélez se convirtió en blanco de comentarios y memes en redes sociales. Durante la final del reality gastronómico, la presentadora sufrió una caída justo en el momento de entregar los premios a los ganadores. El incidente fue transmitido en vivo y rápidamente se viralizó.

En redes circularon rumores que apuntaban a que Vélez estaba “pasada de tragos”, aunque ella nunca lo confirmó. Sin embargo, aquel episodio terminó costándole su salida del programa. Hoy, quien ocupa su lugar es Virginia Limongi, Miss Ecuador 2018, que asumió la conducción en la nueva temporada.

“No me cuidaron” -Érika Vélez

En entrevista con el programa de Ecuavisa Los Hackers del Espectáculo, Érika Vélez relató que esperaba más respaldo del canal en ese momento crítico. “No me cabe en la cabeza que, cuando ocurre algo, no manden a un corte comercial (…) Yo pensé que era una fiesta del canal”, expresó entre lágrimas.

La presentadora confesó que se sintió “desprotegida” y que ese instante representó un “luto profesional” en su vida. “Fue muy duro levantarme”, dijo, admitiendo que la situación la obligó a aislarse para procesar lo ocurrido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Hackers del Espectáculo (@loshackersfarandula)

Críticas, burlas y aprendizaje

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Memes, comentarios y burlas inundaron internet, convirtiendo su caída en tendencia. “Si uno da papaya, está expuesto a los comentarios. Los del medio estamos expuestos”, reflexionó Vélez.

A pesar de todo, agradeció el apoyo recibido de su círculo más cercano y de quienes permanecieron a su lado. “Cuando uno tiene un resbalón, sabe quiénes son las personas con las que puede contar”, comentó.

Una lección personal y profesional

Hoy, Érika Vélez asegura que este episodio, aunque doloroso, le dejó aprendizaje. “Lo que más me dolió fue estar expuesta a nivel nacional. Cuando todos estaban hablando de esto, sentí que me desnudaron”, confesó.

La actriz y presentadora se muestra ahora más fuerte y enfocada en nuevos proyectos, agradeciendo la oportunidad de seguir adelante y de valorar a quienes realmente la apoyan en los momentos difíciles.

Proyectos y nueva etapa para Érika

Aunque no ha confirmado cuál será su siguiente paso en la televisión, Érika Vélez adelantó que está trabajando en propuestas que le permitirán mostrarse en facetas diferentes. “Aprendí a no quedarme en el pasado y a reinventarme”, dijo. Para muchos de sus seguidores, su honestidad y vulnerabilidad la han convertido en una figura más cercana y humana, reforzando su vínculo con el público pese al duro momento que vivió.