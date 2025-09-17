“¡Estoy viva!”: la reacción de Catherine Fulop tras caerse durante el show de Erreway en el Movistar Arena

Lo que debía ser una noche de emoción y nostalgia para los seguidores de Erreway en el Movistar Arena, se tornó en un momento de tensión cuando Catherine Fulop, actriz invitada en el espectáculo, sufrió una aparatosa caída desde el escenario. El incidente ocurrió mientras participaba en una escena junto a Camila Bordonaba, y provocó preocupación entre los asistentes.

El momento de la caída de Catherine Fulop

La escena transcurría con normalidad hasta que, en medio de su diálogo, Fulop tropezó mientras caminaba sobre la tarima, lo que la llevó a perder el equilibrio y caer al vacío, arrastrando consigo un televisor del montaje. Las primeras reacciones vinieron desde el escenario: Bordonaba expresó en voz alta su alarma, mientras el público quedó momentáneamente en silencio.

Desde el suelo y aún con el micrófono en la mano, Fulop buscó minimizar la gravedad de la situación:

“¡Por suerte estoy viva!”, exclamó, lo que generó un inmediato alivio entre los asistentes y el equipo técnico.

La actriz se reincorporó por sus propios medios y, pocos minutos más tarde, regresó al espectáculo asistida por sus compañeros, que retomaron el show sin mayores alteraciones, respetando el tono original de la escena.

Las redes sociales y la palabra de Fulop

Videos grabados por el público que asistió al evento se viralizaron rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa el momento exacto de la caída y la reacción de los actores y del público. La velocidad con la que se propagaron los clips generó rumores sobre un posible accidente grave, que fueron desmentidos por la propia actriz horas más tarde.

En una historia de Instagram, Fulop aclaró que no había sufrido lesiones:

“¡Mi gente bella! Les juro que estoy bien. No me pasó nada. Estoy entera. Hice un papelón, caí como en cámara lenta. Me agarré de la pantalla y me fui amortiguando. ¡Gracias por preocuparse!”, dijo, entre risas.

Sus declaraciones llevaron tranquilidad a sus seguidores, que destacaron su humor y profesionalismo al regresar al escenario luego del incidente.

Erreway y la emoción del reencuentro con el público

El show de Erreway se ha convertido en uno de los eventos más convocantes del año en Buenos Aires. El regreso del grupo marcó el reencuentro con una generación entera de fanáticos, que crecieron con la serie Rebelde Way y sus canciones.

En presentaciones anteriores, el espectáculo también incluyó momentos cargados de emoción, como la aparición de la propia Cris Morena, quien subió al escenario a un mes del fallecimiento de su nieta Mila Yankelevich. Rodeada por el elenco y el público, la productora recordó a su hija Romina Yan y a Mila con palabras sentidas.

“Estoy con ustedes escuchando las canciones que escribí hace tanto tiempo. Mañana es el cumpleaños de Romina, que está con Mila, y todos ustedes les están dando luz”, expresó entre lágrimas, ante una ovación.

También leyó un mensaje preparado para la ocasión, destacando el significado de Rebelde Way en su vida y en la de los seguidores:

“Rebelde hoy es amor, es pasión que explota, es romper con lo que nos impide volar.”

El show continúa: funciones y respuesta del público

El accidente de Catherine Fulop no detuvo el entusiasmo del público, que acompañó cada número musical con aplausos y cánticos. La actriz, que interpretó a la madre de la protagonista en la serie original, retomó su papel con humor y profesionalismo, siendo recibida con una ovación tras su regreso al escenario.

Las funciones de Erreway continúan en el Movistar Arena como parte de una gira limitada que ha revivido el fenómeno televisivo de principios de los 2000. Los fanáticos destacan la conexión emocional con el contenido del show, que mezcla nostalgia, música en vivo y momentos teatrales.