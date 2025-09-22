El futbolista Leonai Souza confirma el nacimiento de su primer hijo: “Gracias Señor Dios por esta gran bendición”

El brasileño Leonai Souza, centrocampista de Barcelona Sporting Club, se convirtió en padre el pasado lunes 1 de septiembre, feliz noticia que acaba de compartir con sus seguidores en Instagram.

El futbolista compartió sus sentimientos de alegría y compartió que el nombre de su bebé es Lyam Elionai Souza Clavijo.

Leonai Souza pide la protección de Dios para su retoño

A través de Instagram, el carioca compartió tres fotografías del nacimiento de su primogénito, acompañadas de un mensaje lleno de fe y alegría. “Gracias Señor Dios por esta gran bendición, que es mi hijo! Te lo entrego en Tus manos. Bendícelo, protégelo y guárdalo, hoy y para siempre! En el nombre de Jesús ! Amén”, escribió Souza.

Además, indicó que el nacimiento del pequeño Lyam Elionai se dio a las 21h04, del 1 de septiembre. También incluyó la frase “Los hijos son un regalo del Señor; son una verdadera bendición”, del Salmo 127:3.

Buenos deseos y felicitaciones

El post del jugador de fútbol se llenó rápidamente de comentarios positivos, tanto de seguidores, como de otros futbolistas. “Dios bendiga al pequeño Lyam”, escribió Ignacio de Arruabarrena, arquero de Barcelona; mientras que Gustavo Vallecilla dijo: “Felicidades, hermano”.

Octavio Rivero, Francisco Fydriszewski, Gastón Campi y otros futbolistas también se pronunciaron de manera positiva.

La noticia de que Leonai Souza se convertiría en padre de un niño se dio a conocer en abril pasado. Mientras que en agosto, el jugador publicó un par de fotos junto a su pareja embarazada, con el mensaje versículo de la Biblia: “Así que ahora dedico este niño al Señor. Mientras viva, será del Señor. Entonces adoraron a Dios allí”.

La carrera en ascenso de Leonai Souza

Leonai Souza de Almeida, nacido el 28 de abril de 1995 en Pontal, Brasil, es un mediocampista cuya carrera destaca por su perseverancia y ascenso en el fútbol sudamericano.

Sin formación en categorías juveniles, Souza trabajó en supermercados mientras se probaba en clubes brasileños sin éxito inicial. Debutó profesionalmente en 2016 con Jaboticabal, tras formarse en Olé Brasil, y jugó en Taquaritinga y Comercial SP.

En 2019, se unió a Plaza Colonia de Uruguay, donde debutó en Primera División el 7 de marzo de 2020 contra Fénix. En la temporada 2021, se convirtió en titular indiscutible, anotando su primer gol profesional el 28 de junio en un empate 1-1 ante Cerro Largo. Fue elegido mejor jugador extranjero del torneo por el diario El Observador, destacando en la final del campeonato

El 10 de enero de 2022, llegó a préstamo al Barcelona Sporting Club de la Serie A de Ecuador, con opción de compra. Rápidamente se afianzó como titular en el mediocampo, aportando visión de juego, asistencias y goles clave. En 2024, el club adquirió el 50% de sus derechos con Colonia, y renovó hasta diciembre de 2026.

En Barcelona, Souza es referente: participó en la victoria 4-0 del Clásico del Astillero contra Emelec en 2025, elogiando la calidad del plantel.