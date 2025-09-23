De Tailandia a la isla del Encanto: Miss Universo 2026 se celebrará en Puerto Rico

A dos meses de que se celebre el Miss Universo 2025 en Tailandia, se confirmó que la sede del evento de 2026 será Puerto Rico.

El anuncio lo hizo Jenniffer González, gobernadora de Puerto Rico, este 23 de septiembre en una conferencia de prensa desde el Coliseo José Miguel Agrelot, también conocido como el “Choliseo”.

Miss Universo vuelve a la Isla del Encanto

En la rueda de prensa estuvieron presentes miembros de la organización del certamen internacional, así como las Miss Universo puertorriqueñas Deborah Carthy-Deu (1985), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006); y la soberana actual, la danesa Victoria Kjær Theilvi. Mientras que la boricua Dayanara Torres, ganadora de la corona en 1993, fue parte del anuncio a través de una videollamada.

En su intervención, González destacó la importancia de que la isla reciba la edición 75 del evento, asegurando que alistarán varios eventos de celebración y pactarán con grandes auspiciantes.

Además, el anuncio también se dio a conocer a través de las redes sociales. “Con enorme orgullo hoy anuncio que Puerto Rico será la sede del 75 aniversario de Miss Universo. Un acontecimiento histórico que celebra más de siete décadas de cultura, belleza e inspiración”, expresó Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, en un video. En él, aseguró que para el próximo año se espera que más de 135 naciones se unirán en la celebración de diamante, pues será un festejo único e irrepetible.

Sede por cuarta vez en su historia

Puerto Rico ha albergado el Miss Universo en tres ocasiones previas: en 1972, 1985 y 2002, siendo el Coliseo Roberto Clemente su escenario.

En la última edición celebrada en tierras boricuas se coronó como ganadora a la rusa Oxana Fedorova. Sin embargo, perdió el título meses después por no cumplir con sus funciones, pasando la corona a la finalista Justine Pasek de Panamá.

Por otra parte, Puerto Rico destaca en el historial de Miss Universo como el tercer país con más coronas, con cinco victorias: Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006). Estados Unidos lidera con nueve títulos, seguido de Venezuela con siete.

La participación puertorriqueña en Miss Universo data de 1952, cuando el país comenzó a enviar delegadas al certamen internacional.

Miss Universo 2025 será en noviembre

El anuncio se da a menos de dos meses del Miss Universo 2025, programado del 16 al 22 de noviembre de 2025 en Tailandia.

La actual soberana mundial, Victoria Kjær Theilvig, coronará a su sucesora en la gala a celebrarse en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi.