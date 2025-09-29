Franklin Samaniego: “Aspiro equivocarme, pero temo que esta ley sea el inicio de la privatización del IESS”

El asambleísta Franklin Samaniego, del bloque de Revolución Ciudadana (RC), cuestionó la recién aprobada Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia para el IESS y Biess. Durante entrevista en Manavisión Plus, aseguró que la normativa afecta a los afiliados y jubilados, abre la puerta a la privatización de la seguridad social y responde a exigencias del FMI.

-Revolución Ciudadana votó en contra de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia del IESS y Biess, aprobada el pasado viernes con 77 votos en la Asamblea Nacional, por qué?

Así es. La Revolución Ciudadana siempre votará en contra de los proyectos que perjudiquen a la ciudadanía, en este caso al IESS y al Biess. El presidente Daniel Noboa mintió a la ciudadanía: ofreció más afiliados, mejorar prestaciones y garantizar obligaciones, pero la realidad es otra. Hoy tenemos 34.342 afiliados menos que en 2023. En lugar de soluciones, envían una ley que autoriza endeudamiento y negociación de cartera con la banca privada. Eso es abrir el camino a la privatización. Pero ahí solo comentarle a la ciudadanía tres cosas por las cuales la Revolución Ciudadana se opuso y hacerlo lo más didácticamente. La primera, el IESS es acreedor, el IESS no es deudor.

En este momento, el oficialismo, el presidente de la República con su bancada, ADN, están autorizando que el IESS, a efectos de la liquidez, proceda inclusive a obtener préstamos nacionales o internacionales, por un lado. Por otro lado, la cartera del IESS, que son nuestras deudas, que están en documentos en el IESS, principalmente de los hipotecarios, pueda negociarse con la banca privada para hacer la recaudación (…) Y la tercera es que, ¿para qué quieren mayor liquidez en el IESS? Pues el FMI el año anterior firmó una carta con el Ecuador en donde se determina varios elementos, varios pasos que tienen que llevarse adelante para entregar un crédito, entre ellos de estos. Pero cuando se aprueba la reforma presupuestaria, se habla de endeudamiento interno y de endeudamiento externo. El endeudamiento externo es con la banca internacional, o sea, con el FMI.

-Asambleísta, desde ADN se dice que su bloque actúa en modo de obstrucción dentro de la Asamblea. ¿Revolución Ciudadana objeta con criterio o por dar la contraria al gobierno?

No nos interesa llevar la contraria. Hemos advertido que se están aprobando leyes inconstitucionales y la Corte Constitucional ya nos ha dado la razón. ADN legisla sin conocer el procedimiento, favoreciendo a la banca y a grupos de poder. Si esta ley fuera tan buena, ¿por qué la banca no dice nada? Porque está amarrada con el gobierno. Negociar cartera y endeudarse con privados es privatizar.

-Si ustedes votaron en contra de esta ley, ¿qué alternativa propusieron para garantizar la sostenibilidad del IESS?

Primero, detener los despidos. Si se reducen afiliados, se reduce liquidez. El gobierno botó a cinco mil personas, afectando ingresos y familias. Además, la cartera del IESS es triple A, altamente recuperable. Propusimos límites claros: que solo se entregue cartera con mora alta, como ocurre en cualquier banco. Pero no se quiso escuchar. Entregar cartera a privados, ¿qué es? es privatizar, endeudarse con banca pública y privada, ¿qué es? es dar pasos hacia la privatización (…)

-¿Realmente es todo negativo en esta ley o hay algún aspecto positivo que destacar?

En este momento, es difícil ver algo positivo. El presidente gobierna con decretos y leyes urgentes que mezclan temas económicos, penales y administrativos, algo prohibido por la Constitución. Hemos presentado alternativas viables, pero el bloque oficialista, con sus 78 votos, impone su mayoría. La Revolución Ciudadana ha sido la única fuerza que ha fiscalizado el sistema de salud, logrando que finalmente se declare la emergencia en la compra de medicamentos. Les hemos pedido que votemos por bloques, que no se vote en paquete, porque hay algunos artículos, o varios artículos, o la mayoría de artículos que están en contra de lo que la ciudadanía necesita que se resuelva. Se necesita resolver los temas de seguridad, se necesita resolver los temas económicos, los temas laborales.

-Usted menciona la prepotencia del Ejecutivo. Pero en el pasado, la oposición decía lo mismo del correísmo…

No es lo mismo, hay una distancia gigantesca. En el gobierno de la Revolución Ciudadana se construyeron 97 unidades médicas y 659 dispensarios, se amplió la cobertura a más de 3,4 millones de afiliados y se triplicó el número de médicos. Eso es estar conectado con la gente. Hoy no hay inversión ni conexión, solo campaña política con bonos y una Asamblea Constituyente que no resuelve los problemas de fondo.

-Durante el gobierno del correísmo también hubo reclamos por la eliminación del aporte estatal al fondo de pensiones. ¿ Cómo entender entonces que se critique la sostenibilidad, si en su momento también se redujo el respaldo financiero al IESS?

El Estado tenía la obligación de cubrir al IESS en caso de falta de liquidez, algo que no sucede ahora. Antes esos recursos se destinaban a infraestructura, personal y prestaciones. El IESS no es un banco común, es el banco de los afiliados. Este gobierno insiste en que lo público es malo y que la salvación está en los privados. Esa visión desnaturaliza al IESS. Siempre se nos plantea la perspectiva desde que el correísmo hizo lo mismo, pues, si estuvo mal (…) este gobierno debería hacer lo contrario. Rafael Correa dejó la vara tan alta que, lamentablemente, los tres últimos gobiernos no han dado la talla.

-Lo que pasa es que muchos ciudadanos siguen sin entender que por qué si en su momento se justificó que el Estado usara fondos de los trabajadores también para temas de inversión, ¿por qué ahora se lo califica de riesgo?

Surgen dudas sobre si entregar cartera del IESS a la banca privada abre camino a la privatización.

Mira la entrevista completa:https://t.co/BgdMVPJjWS pic.twitter.com/tEjFqRV2AN — Manavisión Canal 9 (@manavisionec) September 29, 2025

Bueno, el momento histórico en este momento es distinto. El momento determina que el Estado tiene que entregar el dinero por liquidez para el IESS. Entonces, ¿cómo es la solución? que el Estado entregue el dinero por la liquidez para el IESS.

-Entonces, ¿cuál sería la alternativa real?

El gobierno debe resolver el empleo y la economía, sin eso no se sostiene el IESS. Debe frenar el uso de recursos de los jubilados para entregarlos a privados. El IESS siempre ha sido acreedor, no deudor, porque su fin es social, no de lucro. El Estado debe entregar los fondos necesarios y no cargar al IESS con compromisos que responden al FMI.

-¿Qué panorama avizora para el IESS con la aplicación de esta ley?

Aspiro equivocarme, pero temo que esto sea el inicio de la privatización. Los afiliados y jubilados hemos aportado toda la vida y queremos tranquilidad en nuestra vejez. El dinero del IESS debe seguir en manos de sus dueños: afiliados y jubilados. El Estado debe asumir sus obligaciones en vez de condonar deudas a grandes empresarios y seguir regalando bonos.