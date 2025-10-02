Registro Civil emite más de 10.000 cédulas en puntos de atención en Nueva York y Madrid

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Ecuador ha emitido 10.087 cédulas para ecuatorianos en el exterior desde la apertura de puntos de impresión en los consulados de Nueva York, el 19 de diciembre de 2024, y Madrid, el 29 de julio de 2025, ubicados en Manhattan y la capital española, respectivamente. Este servicio, proporcionado por el Registro Civil Ecuador, se ha implementado para agilizar trámites y garantizar el derecho a la identidad. Así se beneficia a migrantes al reducir tiempos de espera. Pasan de hasta 45 días a tan solo 30 minutos en algunos casos, según datos oficiales.

Programa de emisión de cédula

El programa de emisión de cédulas en el exterior responde a la necesidad de los 1,2 millones de ecuatorianos que residen fuera del país, según estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana al cierre de 2024. Los puntos de impresión en Nueva York y Madrid son los primeros en operar bajo un sistema modernizado. Este sistema permite producir documentos de identidad en tiempo récord. Así, se elimina la necesidad de envíos desde Ecuador. Registro Civil Ecuador ha sido fundamental en estos avances.

En Nueva York, el consulado en Manhattan ha procesado 9.132 cédulas desde su inauguración el 19 de diciembre de 2024. El proceso, que incluye toma de datos biométricos y verificación, tarda aproximadamente 30 minutos, según el Registro Civil Ecuador. Este avance beneficia a la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos, que representa el 40% del total de migrantes del país, con cerca de 500.000 personas concentradas en ciudades como Nueva York, Nueva Jersey y Miami.

En Madrid, el punto de impresión, operativo desde el 29 de julio de 2025, ha entregado 955 cédulas. Aunque el tiempo de emisión varía entre 30 minutos y 48 horas, esto supone una mejora significativa frente a los 45 días previos, cuando los documentos se enviaban desde Quito. España alberga a unos 400.000 ecuatorianos, la segunda mayor comunidad migrante tras Estados Unidos, según datos consulares.

Impacto en la comunidad migrante

Ottón Rivadeneira, director general del Registro Civil, destacó que el Registro Civil Ecuador, a través de estos puntos, refleja el compromiso del Gobierno Nacional con los migrantes. “Llevamos la identidad a todos los ecuatorianos, sin importar dónde estén”, afirmó Rivadeneira el 1 de octubre de 2025 durante un informe oficial. La cédula es esencial para trámites como apertura de cuentas bancarias, contratos laborales y participación en procesos democráticos, como el voto en elecciones nacionales.

Jaime Intriago Macías, residente en Nueva York, describió el servicio del Registro Civil Ecuador como un cambio significativo. “Tenía previsto viajar a Ecuador para actualizar mi cédula, pero la obtuve en menos de una hora”, relató el 30 de septiembre de 2025. Este ahorro de tiempo y costos de viaje representa un alivio para migrantes que enfrentan restricciones económicas.

En Madrid, Mario Mejía, con varios años en España, expresó un sentimiento similar: “Obtener mi cédula tan rápido es como estar más cerca de mi país”. Este servicio del Registro Civil Ecuador es vital para reducir la burocracia para los ecuatorianos en Europa.

Expansión y modernización del servicio

El Registro Civil Ecuador planea expandir este modelo a otros consulados. Sin embargo, no se han anunciado fechas ni ubicaciones específicas para nuevos puntos de impresión. En 2024, el Gobierno invirtió $3,5 millones en la modernización de sistemas de identificación, incluyendo la adquisición de equipos de impresión para el exterior, según el informe anual del Registro Civil. Esta inversión forma parte de un plan estratégico para digitalizar servicios y mejorar la atención a ciudadanos en el extranjero.

Los puntos de Nueva York y Madrid operan con tecnología biométrica avanzada, que incluye captura de huellas dactilares y fotografías en sitio, garantizando la seguridad de los documentos emitidos. Además, los consulados han habilitado citas en línea para agilizar el proceso. El promedio es de 200 atenciones diarias en Nueva York y 50 en Madrid, según datos consulares hasta el 1 de octubre de 2025.

Próximos pasos y beneficios

La implementación de estos puntos también busca fortalecer la participación electoral de los migrantes. En las elecciones de 2023, solo el 12% de los ecuatorianos habilitados en el exterior votaron, debido en parte a documentos desactualizados, según el Consejo Nacional Electoral. Con cédulas accesibles gracias al Registro Civil Ecuador, se espera incrementar este porcentaje en futuros comicios.

El Registro Civil continúa coordinando con el Ministerio de Relaciones Exteriores para identificar destinos prioritarios para nuevos puntos de atención. Hasta el 2 de octubre de 2025, no se han reportado interrupciones en los servicios de Nueva York ni Madrid, y las autoridades aseguran que los procesos seguirán optimizándose para reducir tiempos de espera y ampliar la cobertura.