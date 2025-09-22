Registro Civil de Ecuador habilita emisión de pasaportes sin turno; estos son los requisitos que debes cumplir.

El Registro Civil del Ecuador anunció que desde hoy, hasta el viernes 26 de septiembre de 2025, atenderá el servicio de pasaportes sin turno previo. Esta medida aplicará en 27 agencias distribuidas en 23 provincias del país, en horario de 08h00 a 17h00.

Durante estos días, los ciudadanos que deseen obtener o renovar su pasaporte podrán acudir directamente a las agencias habilitadas. Solo deberán presentar el comprobante de pago y los documentos requeridos sin necesidad de agendar previamente.

Pasaportes sin turno previo solo durante la semana especial

La atención sin turno previo aplica únicamente para el servicio de pasaportes. Los demás trámites como la cédula de identidad continuarán realizándose con normalidad y con cita agendada en la agencia virtual.

El Registro Civil explicó que esta iniciativa busca optimizar el servicio, agilizar la atención y brindar soluciones prácticas a los ciudadanos que requieren el documento de viaje.

El director general del Registro Civil, Ottón Rivadeneira, destacó: “Atender a los ciudadanos que requieren del pasaporte durante una semana sin turno previo, reafirma nuestro compromiso de brindar una buena experiencia y facilidades a los usuarios. Nuestra misión es acercar los servicios, dar soluciones ágiles y demostrar que este es un Gobierno que impulsa cambios reales en beneficio de todos”.

Asimismo, esta acción responde a un modelo de atención más cercano y eficiente, orientado a reducir tiempos de espera y mejorar la gestión de servicios públicos.

Requisitos para tramitar el pasaporte

Los requisitos para el pasaporte son:

Comprobante de pago impreso emitido por banca corresponsal.

Cédula de identidad vigente .

Pasaporte anterior en caso de renovación.

En caso de pérdida o robo, presentar el Formulario de Documentos Extraviados disponible en la web de la Función Judicial: https://appsj.funcionjudicial.gob.ec/documentosExtraviados/publico/formulario.jsf

Consideraciones para menores de edad

En los trámites de pasaportes sin turno para menores, deben presentarse ambos padres. Si uno no puede asistir, se necesita un poder notariado o un poder consular, que incluya los nombres completos y número de cédula del menor.

Tarifas establecidas por el Registro Civil

Adultos y menores de edad : $90

Personas de la tercera edad : $45

Personas con discapacidad superior al 30%: sin costo

Los pagos se realizan en la agencia virtual, en la banca corresponsal o en las ventanillas internas del Registro Civil.

Tiempos de entrega del pasaporte sin turno

En Quito (Matriz), Guayaquil (Gobierno Zonal) y Cuenca (San Blas) la entrega del pasaporte será el mismo día. En las demás 24 agencias habilitadas, el documento se entregará en un plazo de hasta 8 días laborales.

Además, los ciudadanos con turnos agendados después del 26 de septiembre pueden acercarse durante esa semana para adelantar su trámite.