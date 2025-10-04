Recuento del día 13 del paro nacional en Ecuador: Bloqueos viales persisten en cinco provincias

Primero

, la Policía Nacional detiene a

más de 100 personas

en 13 días. El Ministerio del Interior confirma ocho extranjeros entre detenidos. Ellos enfrentan cargos por obstrucción vial.

Además

, las Fuerzas Armadas liberan retenidos en comunidades. El 1 de octubre, helicópteros evacúan heridos de Cotacachi. La institución denuncia secuestros en Imbabura. Por ello, operativos continúan sin confrontaciones mayores.

Por su parte