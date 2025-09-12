Presidente Daniel Noboa podrá regular los precios del banano y plátano ecuatoriano para exportación, según nuevo decreto.

Daniel Noboa suscribió el Decreto Ejecutivo N.º 116, con el que reformó el reglamento de la Ley que regula la producción y comercialización del banano y plátano ecuatoriano destinados a la exportación. La medida entró en vigencia el 10 de septiembre de 2025 tras su publicación en el Registro Oficial.

El decreto incorpora un artículo que permite al Presidente de la República ordenar en cualquier momento del año la revisión de los precios mínimos de sustentación y los valores referenciales. Estos precios provisionales se mantendrán hasta que se instalen las mesas de negociación. Estas mesas están contempladas en la normativa vigente.

Control de los precios del banano y plátano ecuatoriano

La Autoridad Agraria Nacional será la institución responsable de emitir el acuerdo ministerial correspondiente y definir los precios temporales que regirán en el sector.

Es así que el decreto señala que la decisión se fundamenta en principios constitucionales y legales. Estos buscan garantizar el desarrollo sustentable, la redistribución equitativa de la riqueza y la protección de la producción nacional.

Medida contra la especulación en Ecuador

La reforma responde a la necesidad de evitar la especulación, las prácticas desleales y el incremento indiscriminado de precios en los productos agrícolas, indica el documento oficial.

Asimismo, de acuerdo con el texto, la Autoridad Agraria Nacional podrá emitir, modificar o actualizar la normativa secundaria. Lo hará en coordinación con otras instituciones para asegurar la aplicación plena de la medida.

Impacto en el sector exportador ecuatoriano

Ecuador es el mayor exportador mundial de banano, y el plátano junto con otras musáceas representan un rubro estratégico para la economía agrícola del país. Entre enero y julio de 2025, las exportaciones alcanzaron 2.549 millones de dólares, según cifras del Banco Central del Ecuador.

El Decreto Ejecutivo N.º 116 establece que su aplicación será inmediata. Además, la coordinación interinstitucional resultará clave para garantizar el cumplimiento en el sector bananero.

Precio oficial de la caja de banano

El Ministerio de Agricultura fijó en 7,25 dólares el precio mínimo de sustentación de la caja de banano de 18,1 kilos para 2025. La nueva norma abre la posibilidad de revisar este precio cuando las condiciones del mercado lo requieran.

Esta disposición busca equilibrar los intereses de productores y exportadores, además de garantizar la estabilidad de uno de los principales productos de exportación ecuatorianos.